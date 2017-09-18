- Школа хоккейного клуба Донбасс продолжает набор18:25
- Признать Саакашвили проектом спецслужб США решились в Совфеде18:11
- В Украине всерьез взялись за борьбу с пьяными водителями17:49
- Проект госбюджета-2018: соцстандарты вырастут больше, чем инфляция17:36
- Рева рассказал, как отныне будут формироваться пенсии для украинцев17:15
- Кабмин Украины собрался легализовать запрещенный бизнес17:02
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЧП В ПОКРОВСКЕ16:33
- В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ПОКРОВСКА СЛУЧИЛОСЬ ЧП, УЧЕНИКОВ ЭВАКУИРОВАЛИ16:01
- Эксперт: через пару недель украинцев ждут рекордные цены на картофель15:48
- Стало известно, за что в Крыму будут отбирать квартиры15:35
Стало известно, за что в Крыму будут отбирать квартиры
В Крыму за долги по коммунальным услугам можно поплатиться жилплощадью. Об этом заявил зампредседателя Комитета по строительству и ЖКХ Госсовета РК Валерий Аксенов на пресс-конференции, сообщает источник.
"В законодательстве РФ разрешено изымать жилье, если долги превышают определенные пределы. Мы прорабатываем вопрос с МУПами и с должниками, все материалы будут направлены в суды. Малина закончилась. Потом придется оплачивать судебные издержки и многое другое. Если кто-то норму долгов превысит - может кончиться тем, что можно остаться без жилья", - заявил Аксенов.
Министр жилищно-коммунального хозяйства РК Марина Горбатюк пояснила, что из-за долгов прекратятся ремонтные работы на теплосетях.
"В том тарифе, который мы платим, есть составляющая на ремонт сетей. Это инвестиционная составляющая. Нет оплаты – нет ремонта. Не бесконечно же бюджет Республики будет выделять на это средства. На сегодняшний день только через МинЖКХ выделено 1,2 миллиарда рублей на ремонт и реконструкцию сетей", - рассказала Марина Горбатюк.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за "выборов" в Севастополе открыто дело
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Крым, квартира
- США подготовили для России страшные санкции
- Всемирный банк прогнозирует обвал экономики России из-за аннексии Крыма
- Бензин в Крыму можно купить лишь благодаря знакомствам (ВИДЕО)
- План "Анаконда" освободит Донбасс с Крымом и задушит путинскую Россию
- Украинская экономика адаптировалась к новым экономическим реалиям без Крыма и Донбасса
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЧП В ПОКРОВСКЕ16:33
- В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ПОКРОВСКА СЛУЧИЛОСЬ ЧП, УЧЕНИКОВ ЭВАКУИРОВАЛИ16:01
- СБУ призывает мариупольцев не выходить из дома14:41
- КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК В ЗОНУ АТО НА ДОНБАССЕ БЕЗ ИНН13:56
- ДИКИЙ КАБАН ПОКУСАЛ ОТДЫХАЮЩЕГО В МАРИУПОЛЕ12:14
- Вблизи Мариуполя боевики использовали зенитную установку11:20
- Переселенцам могут вернуть избирательное право10:58
- Эксперт: Украина должна будет финансировать боевиков после введения миротворцев10:40
- «Перемирие» на Донбассе: позиции сил АТО обстреляли из артиллерии10:30
- В Мариуполе застрелили кабана-"перебежчика"10:10
- Ученые раскрыли механизм неизбежного старения19:01
- Знаки Зодиака, которые легко вычеркивают людей из своей жизни18:41
- Школа хоккейного клуба Донбасс продолжает набор18:25
- Признать Саакашвили проектом спецслужб США решились в Совфеде18:11
- В Украине всерьез взялись за борьбу с пьяными водителями17:49
- Проект госбюджета-2018: соцстандарты вырастут больше, чем инфляция17:36
- Рева рассказал, как отныне будут формироваться пенсии для украинцев17:15
- Кабмин Украины собрался легализовать запрещенный бизнес17:02
- На выходных в Киеве установлены три температурных рекорда16:45
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЧП В ПОКРОВСКЕ16:33
- Знаки Зодиака, которые легко вычеркивают людей из своей жизни18:41
- Чому анальгін є небезпечним?16:15
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Як вивести солі з організму в домашніх умовах?08:43
- Интуитивное питание: ешь что хочешь и не толстей08:00
- Врачи рассказали, как быстро восстановить кожу после лета07:50
- Чем вредна халва07:24
- Больше, чем над русскими, в России не издевались ни над одним народом - Максакова13:28
- Налог на недвижимость: каких штрафов ждать тем, кто не заплатил13:05
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык
- Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді
- Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам
- "Путин не собака! Зарубите это себе на носу! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного", - Эйдман о скандале вокруг статьи немецкого журнала Focus
- Европе предрекли самую лютую за последние 100 лет зиму
- В Украине сделали тревожное заявление по планам Кремля на Донбассе