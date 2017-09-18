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УКРАИНЦЕВ НАЧАЛИ ЭВАКУИРОВАТЬ ИЗ ОСТРОВОВ В КАРИБСКОМ МОРЕ

18.09.2017 10:20
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УКРАИНЦЕВ НАЧАЛИ ЭВАКУИРОВАТЬ ИЗ ОСТРОВОВ В КАРИБСКОМ МОРЕ

Консульская служба МИДа Украины сообщило, что шестеро украинских граждан, которые отдыхали на острове Мартиника, были эвакуированы во Францию, так как в районе острова бушевал ураган «Ирма». 

Украинцев вывозили специальным рейсом. В аэропорту Орли в Париже их встречал лично консул. 

На данный момент все граждане Украины эвакуированы из опасной зоны.



Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, эвакуация, ураган, Карибское море
 
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