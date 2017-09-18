- Стало известно место Киева в рейтинге самых стрессовых городов22:30
- Пожар в Одессе: сегодня могут узнать имя третьего погибшего ребенка22:10
- Гройсман не выдумывай: Нацбанк урезал зарплаты украинцев21:50
- Дело «2 мая»: под судом началась драка21:38
- Найєм анонсував «мобілізацію» для підтримки політреформи20:34
- Трамп в ООН сделал заявление по миротворцам20:00
- Страшные цифры: в Украине сообщили о количестве самоубийств среди ветеранов АТО19:40
- Будет ли доллар по 29 гривен: озвучен прогноз экспертов19:20
- Школа хоккейного клуба Донбасс продолжает набор18:25
- Признать Саакашвили проектом спецслужб США решились в Совфеде18:11
В Украину идет рекордная для осени жара
В Украине начало недели выдастся теплым, а местам температура будет доходить до 30 градусов.
Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник, 18 сентября, на всей территории страны будет солнечная погода и без осадков, передает Обозреватель.
В западных областях будет прохладнее, там ожидается 18-21 тепла, местами до 26. И лишь во Львовской области будет не более 18 градусов днем. Ночью синоптики прогнозируют 12-14.
На Востоке и Юге Украины будет самая жаркая погода: дневная температура поднимется до 29-33 тела, ночью 14-16, на Юге до 19 градусов. В центральных и северных областях синоптики прогнозируют умеренную погоду с температурой 24-27 тепла, в Кропивницком до +31. Ночью ожидается 14-16 тепла.
В Киеве 18 сентября без осадков. Температура ночью около 14-16 градусов, днем 24-26 градусов.
Во Львове в ночь на понедельник возможны дожди. Температура ночью 12-14 градусов, днем 16-18 градусов.
В Одессе 18 сентября будет облачно, однако без осадков. Температура ночью 17-19 градусов, днем 27-29 градусов.
В Харькове в понедельник будет сухая погода. Температура ночью 14-16 градусов, днем 29-32 градусов.
В Днепре 18 сентября также без осадков. Температура ночью 15-17 градусов, днем 31-33 градусов.
В Карпатах в понедельник пройдут дожди. Температура ночью 12-14 градусов, а днем поднимется до 17-19 градусов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, жара, осень
- Второй срок Порошенко: каких неприятностей ждать оппозиции
- Почему Путин не ввел войска в Украину в 2014 - Стрелков озвучил свою версию
- Украинцев ждет очень жаркое лето
- "Президент постоянно напоминает Западу, что нельзя забывать об Украине"
- Франция-Англия. Донецкий губернатор надеется на ничью
- Синоптики советуют готовить зонтики – не от дождя, а от аномальной жары
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЧП В ПОКРОВСКЕ16:33
- В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ПОКРОВСКА СЛУЧИЛОСЬ ЧП, УЧЕНИКОВ ЭВАКУИРОВАЛИ16:01
- СБУ призывает мариупольцев не выходить из дома14:41
- КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК В ЗОНУ АТО НА ДОНБАССЕ БЕЗ ИНН13:56
- ДИКИЙ КАБАН ПОКУСАЛ ОТДЫХАЮЩЕГО В МАРИУПОЛЕ12:14
- Вблизи Мариуполя боевики использовали зенитную установку11:20
- Переселенцам могут вернуть избирательное право10:58
- Эксперт: Украина должна будет финансировать боевиков после введения миротворцев10:40
- «Перемирие» на Донбассе: позиции сил АТО обстреляли из артиллерии10:30
- В Мариуполе застрелили кабана-"перебежчика"10:10
- Еще один странный тренд: маникюр с автопортретом22:48
- Стало известно место Киева в рейтинге самых стрессовых городов22:30
- Пожар в Одессе: сегодня могут узнать имя третьего погибшего ребенка22:10
- Гройсман не выдумывай: Нацбанк урезал зарплаты украинцев21:50
- Дело «2 мая»: под судом началась драка21:38
- Нейробика - зарядка для мозга21:16
- Диетологи рассказали, как сделать чай максимально полезным для здоровья20:52
- Найєм анонсував «мобілізацію» для підтримки політреформи20:34
- У ЗЕМЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ ДВА СПУТНИКА20:15
- Трамп в ООН сделал заявление по миротворцам20:00
- Нейробика - зарядка для мозга21:16
- Диетологи рассказали, как сделать чай максимально полезным для здоровья20:52
- Знаки Зодиака, которые легко вычеркивают людей из своей жизни18:41
- Чому анальгін є небезпечним?16:15
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Як вивести солі з організму в домашніх умовах?08:43
- Интуитивное питание: ешь что хочешь и не толстей08:00
- Врачи рассказали, как быстро восстановить кожу после лета07:50
- Чем вредна халва07:24
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык
- Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді
- Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам
- "Путин не собака! Зарубите это себе на носу! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного", - Эйдман о скандале вокруг статьи немецкого журнала Focus
- Эксперт: через пару недель украинцев ждут рекордные цены на картофель
- Европе предрекли самую лютую за последние 100 лет зиму