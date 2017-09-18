В Украину идет рекордная для осени жара

18.09.2017 13:25

В Украине начало недели выдастся теплым, а местам температура будет доходить до 30 градусов.

Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник, 18 сентября, на всей территории страны будет солнечная погода и без осадков, передает Обозреватель.

В западных областях будет прохладнее, там ожидается 18-21 тепла, местами до 26. И лишь во Львовской области будет не более 18 градусов днем. Ночью синоптики прогнозируют 12-14.

На Востоке и Юге Украины будет самая жаркая погода: дневная температура поднимется до 29-33 тела, ночью 14-16, на Юге до 19 градусов. В центральных и северных областях синоптики прогнозируют умеренную погоду с температурой 24-27 тепла, в Кропивницком до +31. Ночью ожидается 14-16 тепла.

В Киеве 18 сентября без осадков. Температура ночью около 14-16 градусов, днем 24-26 градусов.

Во Львове в ночь на понедельник возможны дожди. Температура ночью 12-14 градусов, днем 16-18 градусов.

В Одессе 18 сентября будет облачно, однако без осадков. Температура ночью 17-19 градусов, днем 27-29 градусов.

В Харькове в понедельник будет сухая погода. Температура ночью 14-16 градусов, днем 29-32 градусов.

В Днепре 18 сентября также без осадков. Температура ночью 15-17 градусов, днем 31-33 градусов.

В Карпатах в понедельник пройдут дожди. Температура ночью 12-14 градусов, а днем поднимется до 17-19 градусов.

Источник: https://from-ua.com