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Американское оружие в помощь Украине: Порошенко развенчал три мифа об ответных мерах Кремля
Вопрос о поставках американского оружия в Украину для борьбы с агрессией вызвал жаркие дискуссии в США, которые основывались на нескольких не подкрепленных достоверной информацией предположениях. С таким заявлением президент Петр Порошенко выступил в Военной академии США “Вест-Пойнт”, сообщает пресс-служба главы государства, пишет “Диалог.UA”.
Выступая перед военной элитой США, Порошенко заметил, что опасения американцев о том, что Кремль отправит на Донбасс новое оружие, как только Белый дом поможет Киеву летальным вооружением, напрасны. Кремль снабжает террористов Донбасса вооружением четвертый год. Военная помощь Вашингтона поставит точку в конфликте на востоке Украины, но позволит усилить давление на РФ на фоне санкций и дипломатического давления.
И третий миф - усиление напряжения на Донбассе. Если Москва все же решится на эскалацию, цена агрессии будет слишком высока. Петр Порошенко уверен, что в Кремле дважды подумают перед тем, как решиться на подобный план по Донбассу.
Президент Украины напомнил, что положительное решение Вашингтона о помощи Киеву поможет сохранить жизни украинских солдат.
Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, оружие, Порошенко
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