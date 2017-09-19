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"Это тормозит деятельность Организации Объединенных Наций", президент США Трамп назвал причину, по которой ООН не может решить проблемы Украины, Сирии и КНДР
Выступая в понедельник, 18 сентября, со своей первой речью в ООН, президент Дональд Трамп заявил, что организация не реализует свой потенциал. Про это уведомляет "Диалог.UA".
"ООН больше должен фокусироваться на людях, а не на бюрократии", - заявил президент США, выступая на специальном заседании, посвященному теме реформирования организации, которое состоялось в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Президент Трамп призвал ООН упростить бюрократические процедуры.
"Бюрократия тормозит деятельность Организации Объединенных Наций", - заявил Трамп. "Она была основана с действительно благородными целями. В последние годы ООН не раскрыла своих полных возможностей из-за бюрократии и ошибки в управлении".
Дональд Трамп призвал "не держаться за старые методы, которые не срабатывают", и сосредотачиваться больше "на людях, а не на бюрократии".
Между тем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пожаловался, что бюрократия делает ООН неэффективной. Его выступление перекликалось с заявлениями Трампа.
Теги: Украина, Донбасс, ООН, Дональд Трамп, бюрократия
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