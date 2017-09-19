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На Майдане в Киеве собираются объявить "всеукраинскую мобилизацию": названы три главных требования к украинским властям
В ближайшую среду на Майдане Независимости в Киеве начинается мобилизация для Всеукраинской акции в поддержку политической реформы, на которой будут выдвинуты сразу три требования украинским властям. Об этом на собственной странице в социальной сети сообщил народный депутат Мустафа Найем, передает "LIGA news".
Он отметил, что сама акция состоится 17 октября в Киеве и всех областных центрах страны. При этом в среду состоится первый этап, на котором будут выдвинуты требования, включающие снятие неприкосновенности с депутатов ВР, создание антикоррупционного суда и изменения в избирательном законодательстве.
При этом пользователи соцсетей отмечают, что требования выглядят логичными и не содержат популистских лозунгов, однако считают, что власть попытается помешать проведению акций.
Теги: политика, Донбасс, Киев, акция, коррупция, реформа, депутатская неприкосновенность, Майдан, мобилизация
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