Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Нас просто не станет": Порошенко озвучил сценарий для Украины

19.09.2017 08:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Нас просто не станет": Порошенко озвучил сценарий для Украины

Украина может прекратить свое существование, если борьбе с коррупцией и экономической трансформации страны не будет дано "второе дыхание". Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает obozrevatel.com.

"Без завершения реформ мы рискуем потерять государственность и нас просто не станет. Но это – пессимистический сценарий, и я не верю в него и не допущу", – отметил Порошенко.

Президент также подчеркнул, что его сценарий – оптимистический, и называется "успешная европейская Украина успешных украинцев".



Теги: Украина, Донбасс, коррупция, сценарий, государство, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх