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Огненная трагедия в Херсоне: в пожаре погибли мать и трое маленьких детей - в городе объявлен траур

19.09.2017 14:29
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Огненная трагедия в Херсоне: в пожаре погибли мать и трое маленьких детей - в городе объявлен траур

В ночь на 19 сентября в Херсоне в многоэтажном доме вспыхнул пожар. В огне погибли 25-летняя женщина и трое ее малолетних детей. Об этом сообщила управляющая делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, пишет “Диалог.UA”.

“Отец семьи с сильными ожогами сейчас в больнице. Еще одна женщина и один спасатель также госпитализированы с переломами. Имя спасателя - Максим Клименко, 1990 года рождения. Пострадал, спасая человека из огня”, – написала Гандзюк.

В пожаре погибли 25-летняя Елена Майданик и ее дети Виктория (5 лет), Сергей (7 лет) и Вероника (1 год).



Теги: Донбасс, Херсон, ожоги, пожар, траур, погибли, спасатель
 
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