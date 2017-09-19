ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ТЕПЕРЬ БУДУТ БОЛЬШЕ ПОЛУЧАТЬ

19.09.2017 19:11

Увеличен размер соцвыплат для ВПО. Внесены изменения в постановление Кабинета министров, которые регулируют сумму выплат переселенцам для оплаты коммунальных услуг, сообщает zi.dn.ua.

Повышенные размеры соцвыплат получат не все переселенцы, а только те, кто имеет детей с особыми потребностями или сам является инвалидом инвалидностью I и II групп . Для этих категорий ВПО размер так называемого пособия на «коммуналку» значительно увеличен – они будут получать 3400 гривен на семью.

Кроме того, теперь трудоспособным переселенцам увеличили размер депозита на счету в банке с 10 до 25 размеров прожиточного минимума.