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"Россия показывает, что готова! Нам надо готовиться к тому, что это будет самая сложная ситуация, которая была в украинской истории", - эксперт рассказал, зачем РФ на самом деле устроила "Запад - 2017"
Политолог, экс-заместитель секретаря СНБОУ, сопредседатель комиссии Украина - НАТО, которая занималась сектором безопасности, Степан Гавриш поделился впечатлениями о военных учениях России и Беларуси "Запад - 2017". "Учения "Запад - 2017" - одни из масштабных учений, которые проводит Россия, в данном случае с союзным государством, подписавшим ряд соглашений, передает dialog.ua.
Российские войска состоят из двух частей. Одна из них - это войска информационно-психологической подготовки, которые были размещены в Калининграде. Это войска, которые задолго до учений выпускали газеты, листовки, проводили передачи, искали агитаторов в поддержку российских вооруженных сил, совместных действий российско-белорусских вооруженных сил и тому подобное. Это те войска, которые фактически являются острием гибридной войны, которую разработал генерал Герасимов, которое используется в Украине и для Украины.
Минский план и другие вещи, которые мы используем, является элементом гибридной войны, план которой писался в Москве с участием Генштаба России. Вторая интересная деталь - разыгрывается сценарий о том, что якобы на территории Литвы, Латвии и Польши возникло два незаконных образования, вследствие этого на территории Беларуси (на территории трех областей - Гомельской, Витебской и Минской) возникла Вейшнория, против которой российские и белорусские войска ведут активные действия. Такое отражение ситуации, которая была на Донбассе. Еще одно обстоятельство - война идет в двух пространствах.
Для украинского и российского это информационно-психологическая война. Россия говорит о том, что способна защитить себя. Сегодня невозможно выиграть войну горячей войной. Можно выиграть, достигнув результата другими способами, преимущественно социально-политическими, психологическими. Это является главной победой России, которая прибегла к кибератакам на Америку, грозит выборам в немецкий Бундестаг.
Несмотря на работу разведок мы не можем понять, сколько людей участвуют в этих учениях на территории Беларуси. На полигонах используется вовсе не новая, а старая техника. Хотя на территорию Беларуси россияне перебросили до 4 тысяч различных ракет, это не современное оружие, современное оружие России-то не показано.
Даже то, что на территорию Балтии залетело два Ил-76, ни о чем не говорит. Россия сделала заявление, что они ошиблись из-за непогоды, залетели на две минуты. Я думаю, что это проверка возможности оценить реакцию размещенных там систем ПРО. Оружие не играет большой роли. Есть ядерные вооруженные силы, которые могут быть применены в любое время.
Я скептически отношусь к оценкам, что речь идет о подготовке наступательной операции. Уверяю, что наступательная операция на Запад невозможна. В чем смысл мобилизации России в Беларуси? Мне кажется, что она точно определяет границы, которые являются незыблемыми для расширения Запада, включая и Украину, которая оказалась за этой границей. Россия показывает, что готова завести любое количество военных сил в случае любых действий Запада в направлении разблокирования контроля России над Украиной, Беларусью.
Нам надо готовиться к тому, что это будет самая сложная ситуация, которая была в украинской истории. Вторая проблема связана с тем, что Россия говорит о создании специфических военных баз. После учений посмотрим, какое количество российского оружия останется на территории Беларуси.
Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, Российская Федерация, оружие, НАТО, учения
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