Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее

19.09.2017 15:49

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина дал первый официальный комментарий по вопросу военной помощи США для Украины. Власти России уверены, что поставка Соединенными Штатами летального оружия в Украину якобы будет подрывать "стабильность" на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Также Reuters пишет о том, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков публично отказался признавать очевидное - принятие закона сенатом США о выделении денежной и военной помощи для Киева. "Это заявление Порошенко, мы не слышали никаких заявлений американской стороны относительно этого. Поэтому я не знаю, есть ли такие заявления", - упрямо заявил он. Речь идет о принятии "Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год" (NDAA), благодаря которому Украина сможет получить 500 млн долларов.