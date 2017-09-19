Сбылся самый страшный кошмар России: США предоставят Украине $0,5 млрд помощи, средства противовоздушной обороны и корабли - Порошенко

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Благодаря принятию "Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год" (NDAA) Украина сможет получить 500 млн долларов, радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, а также корабли прибрежного действия и береговой охраны. Президент Украины Петр Порошенко пояснил, что предусматривается выделение 500 миллионов долларов Соединенными Штатами для Киева, передает "Диалог.UA".
"Только что сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год" (NDAA). В законопроекте предполагается выделить 500 млн долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонны. Глава государства подчеркнул, что проект закона санкционирует предоставление Киеву летальных вооружений оборонного характера.
"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - добавил президент.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, вооружение, оборона, Порошенко
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