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Сбылся самый страшный кошмар России: США предоставят Украине $0,5 млрд помощи, средства противовоздушной обороны и корабли - Порошенко

19.09.2017 10:12
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Сбылся самый страшный кошмар России: США предоставят Украине $0,5 млрд помощи, средства противовоздушной обороны и корабли - Порошенко

Благодаря принятию "Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год" (NDAA) Украина сможет получить 500 млн долларов, радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, а также корабли прибрежного действия и береговой охраны. Президент Украины Петр Порошенко пояснил, что предусматривается выделение 500 миллионов долларов Соединенными Штатами для Киева, передает "Диалог.UA".

"Только что сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год" (NDAA). В законопроекте предполагается выделить 500 млн долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонны. Глава государства подчеркнул, что проект закона санкционирует предоставление Киеву летальных вооружений оборонного характера.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - добавил президент.



Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, вооружение, оборона, Порошенко
 
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