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Украина потратит почти 100 миллионов гривен на создание международного имиджа
19.09.2017 10:51
Украинские чиновники хотят повысить привлекательность украинской державы в мире. В проекте Государственного бюджета на 2018 год предусмотрено 77 млн грн на обеспечение позитивного имиджа Украины за рубежом, в том числе на Украинский институт при МИД. Об этом говорится в пояснительной записке проекта главной государственной сметы на 2018 год, информирует УНН.
Согласно проекту бюджета, по бюджетной программе "Финансовая поддержка обеспечения международного позитивного имиджа Украины, обеспечение деятельности Украинского института, меры по поддержке связей с украинцами, проживающими за пределами Украины" на 2018 год по общему фонду предусмотрено 77 млн гривен.
Теги: Украина, Донбасс, бюджет, МИД, имидж
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