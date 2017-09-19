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Украина потратит почти 100 миллионов гривен на создание международного имиджа

19.09.2017 10:51
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Украина потратит почти 100 миллионов гривен на создание международного имиджа

Украинские чиновники хотят повысить привлекательность украинской державы в мире. В проекте Государственного бюджета на 2018 год предусмотрено 77 млн ​​грн на обеспечение позитивного имиджа Украины за рубежом, в том числе на Украинский институт при МИД. Об этом говорится в пояснительной записке проекта главной государственной сметы на 2018 год, информирует УНН.

Согласно проекту бюджета, по бюджетной программе "Финансовая поддержка обеспечения международного позитивного имиджа Украины, обеспечение деятельности Украинского института, меры по поддержке связей с украинцами, проживающими за пределами Украины" на 2018 год по общему фонду предусмотрено 77 млн ​​гривен.



Теги: Украина, Донбасс, бюджет, МИД, имидж
 
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