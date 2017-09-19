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Украинские вкладчики не смогут получить свой депозит наличными
Верховный суд Украины встал на сторону банков: назвал выплатой депозита перечисление средств на платежную карту. Даже при условии, что человек не смог с нее снять наличные, сообщает actual.today.
Украинские вкладчики не смогут гарантировано рассчитывать на выплату всей суммы депозита, если после окончания срока банковского договора вклад перечисляется на платежную карту, а не выдается наличными через кассу.
Это следует из постановления Верховного суда по делу №6-1958цс16. Это спор вкладчика с Дельта Банком, в котором человек со ссылкой на закон «О защите прав потребителей» потребовал вернуть ему два своих депозита с процентами, а также 5% пени за каждый день просрочки.
Речь о периоде, когда в горе-банк еще не была введена временная администрация, но он уже всеми правдами и неправдами отказывал людям в фактической выплате депозитов. В конце срока действия договора Дельта перечисляла всю сумму депозита на текущий счет, но обналичить его в кассе отказывалась.
«Людей отправляли в банкоматы, а там к этому моменту уже были введены лимиты: за сутки поначалу выдавали до 1 тыс. грн., а затем и того меньше. То есть на бумаге возврат депозита происходил, но фактически вкладчик не мог вернуть всю сумму. И ходил каждый день к банкомату за крохами.
Если бы ВСУ докопался до сути дела и оттолкнулся от того, что человек не получал свои средства на руки, он бы выдал постановление в пользу вкладчика. Тогда бы пострадавший имел право не на 200 тыс. грн. от Фонда гарантирования вкладов, а на весь вклад с пеней — ведь выплата депозита должна была состояться еще до введения временной администрации.
Однако Верховный суд решил стать на сторону банкиров-манипуляторов, которые занимаются надувательством людей: оставляют средства у себя на счетах, и лишь на бумаге рисуют выдачу вклада», — объяснил UBR.ua ситуацию старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
Выплата депозитов на карточный счет — не изобретение Дельта Банка, а очень распространенная практика в украинской банковской системе. Обычно банкиры выдают пластик бесплатно, и человеку расписывают все его преимущества в красках: карта является платежной и ею можно рассчитывать в торговой сети и снимать средства в банкоматах. И в нормальных условиях так все и работает.
Проблемы возникают после того, как у банка возникает дефицит ликвидности. Финучреждение начинает вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах, нередко выдавая людям совсем символические суммы — 1-2 тыс. грн. Так что у вкладчиков с крупными суммами могут уходить месяцы на снятие своих средств. Обычно они не успеют опустошить карточный счет до введения временной администрации, а уже после ее появления человек может рассчитывать лишь на пресловутые 200 тыс. грн.
Вышеупомянутое же заключение ВСУ показывает, что судиться с банком впоследствии нет никакого смысла. Суд считает перечисление денег с депозитного на текущий счет выплатой вклада. Ему совершенно безразлично, что человек не получил на руки наличные средства, и не получил их еще до официального отнесения банка в категорию неплатежеспособных.
«Людям в такой ситуации можно дать только один совет. Не открывать депозиты в тех банках, где договоры предусматривают выплату вклада впоследствии на текущий счет. Она должна осуществляться исключительно в кассе наличными. На этом нужно настаивать даже, если доверяете банку. В нашей стране с любым из них может произойти, что угодно, а суд на сторону человека впоследствии не станет. Так что нужно изначально думать о своих интересах», — резюмировал Кравец.
Теги: Украина, Донбасс, банк, наличные, суд, депозит, договор, вкладчики , выплаты
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