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Современное рабство: Украина заняла высокую позицию в антирейтинге
Рабство продолжает существовать. Принудительные и юные браки, продажа людей, эксплуатация детского труда, нелегальная эксплуатация мигрантов – это все в нынешних реалиях называется современным рабством. Таких людей в мире больше, чем населения Украины. Обидно, но наше государство занимает в рейтинге современного рабства высокую ступень, передает 24tv.ua.
25 – такое место заняла Украина в рейтинге рабства среди 167 стран мира.
Всего здесь насчитывается 200 тысяч человек, находящихся в современном рабстве. Попасть в эту категорию рискует практически каждый второй украинец.
Несмотря на популярное мнение о двух рабах у бандеровцев, Россия по этому показателю продвинулась дальше. РФ с более чем одним миллионом современных рабов в рейтинге заняла 16 место (в процентном отношении к численности населения) и 7 позицию в абсолютных цифрах по миру.
Больший процент современных рабов только в таких странах, как Индия, Китай, Пакистан, Бангладеш и Узбекистан.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, рабство, рейтинг
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