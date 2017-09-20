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Современное рабство: Украина заняла высокую позицию в антирейтинге

20.09.2017 19:01
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Современное рабство: Украина заняла высокую позицию в антирейтинге

Рабство продолжает существовать. Принудительные и юные браки, продажа людей, эксплуатация детского труда, нелегальная эксплуатация мигрантов – это все в нынешних реалиях называется современным рабством. Таких людей в мире больше, чем населения Украины. Обидно, но наше государство занимает в рейтинге современного рабства высокую ступень, передает 24tv.ua.

25 – такое место заняла Украина в рейтинге рабства среди 167 стран мира.

Всего здесь насчитывается 200 тысяч человек, находящихся в современном рабстве. Попасть в эту категорию рискует практически каждый второй украинец.

Несмотря на популярное мнение о двух рабах у бандеровцев, Россия по этому показателю продвинулась дальше. РФ с более чем одним миллионом современных рабов в рейтинге заняла 16 место (в процентном отношении к численности населения) и 7 позицию в абсолютных цифрах по миру.

Больший процент современных рабов только в таких странах, как Индия, Китай, Пакистан, Бангладеш и Узбекистан.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, рабство, рейтинг
 
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