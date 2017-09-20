- Как восстановить социальные выплаты для ВПЛ10:38
- Поляки массово ринулись в Украину за водительскими правами: названа причина10:25
- Стало известно, в каких городах пройдут финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы в 2019 году10:15
- 21 СЕНТЯБРЯ – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: ОБЫЧАИ И ПРИМЕТЫ09:45
- Киев готов к компромиссу: «ДНР» предложили вернуть Дебальцево09:38
- Порошенко придумал, как вернуть Крым09:26
- Радбез ООН: зал демонстративно покинули кілька країн09:20
- Россия использует Крым как форпост для военной операции в Сирии – Порошенко09:10
- Призыв 2017: стало известно, сколько украинцев пойдут служить уже осенью08:35
- Лето не уходит: синоптик сообщила о серьезном потеплении в Украине08:27
В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал
Россия ввела в эксплуатацию новую железную дорогу, построенную в обход Украины. Об этом сообщают российские СМИ, передает "Диалог.UA".
Согласно информации, магистраль Журавка - Миллерово длиной 137 километров проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Первые составы поездов в тестовом режиме уже перевезли зерно, железорудное сырье и строительные материалы.
"ОАО "Российские железные дороги" продолжает тестовую эксплуатацию новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово в Воронежской и Ростовской областях.
Компания организовала здесь движение грузовых поездов на регулярной основе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая дорога станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем.
При этом, как заявил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов, запуск Российской Федерацией участка железной дороги в обход Украины никак не повлияет на работу и доходы госкомпании.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Укрзализниця, железная дорога
- "Укрзализниця" уменьшила стоимость билетов на поездах Hyundai
- Лучшие гражданства мира: Какой паспорт самый ценный и что думают об Украине
- Угроз для крымчан, желающих получить биометрический паспорт, нет, - Госпогранслужба Украины
- В «ДНР» собираются провести сокращения в вузах из-за низкого количества студентов - ИС
- Россия продлила ответные санкции против Украины
- Конец сладкой жизни: "Мишку косолапого" не пускают в Украину
- Как восстановить социальные выплаты для ВПЛ10:38
- Киев готов к компромиссу: «ДНР» предложили вернуть Дебальцево09:38
- Эксперты раскрыли уловку боевиков "ЛНР"21:32
- В Мариуполе взрывали доменную печь20:15
- Кастрирование, заливание свинца в горло и снятие кожи: стало известно о страшных пытках боевиками "ДНР" украинцев на Донбассе19:51
- ВСУ разгромили диверсантов "ДНР" под Горловкой - остатки ДРГ боевиков подорвались на минном поле18:36
- Маршрутка в центре Мариуполя несколько метров протащила пенсионерку по асфальту16:13
- Главврач избил врача-стоматолога15:48
- На Донбассе ликвидирован еще один наемник "ДНР" с позывным "Ежик": в соцсетях показали фото боевика14:51
- Ситуация в зоне АТО: боевики 23 раза нарушали перемирие14:29
- Как восстановить социальные выплаты для ВПЛ10:38
- Поляки массово ринулись в Украину за водительскими правами: названа причина10:25
- Стало известно, в каких городах пройдут финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы в 2019 году10:15
- Чим небезпечна стара косметика: розповідають лікарі09:55
- 21 СЕНТЯБРЯ – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: ОБЫЧАИ И ПРИМЕТЫ09:45
- Киев готов к компромиссу: «ДНР» предложили вернуть Дебальцево09:38
- Порошенко придумал, как вернуть Крым09:26
- Радбез ООН: зал демонстративно покинули кілька країн09:20
- Россия использует Крым как форпост для военной операции в Сирии – Порошенко09:10
- Почему нельзя есть стоя08:58
- Как восстановить социальные выплаты для ВПЛ10:38
- Чим небезпечна стара косметика: розповідають лікарі09:55
- Почему нельзя есть стоя08:58
- 10 фраз родителей, которые вредят ребенку08:48
- Ученые рассказали, как определить склонность мужчины к изменам08:15
- Чем опасно зеркало в спальне?07:55
- Як назавжди позбутися розширених пор на обличчі: 10 кроків07:45
- Какие знаки Зодиака с легкостью обведут вас вокруг пальца07:05
- Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные люди18:09
- 23 сентября 2017 года – новая дата конца света17:43
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"
- Официально! Пушилин в "ДНР" теперь никто, после отстранения от должности боевика Захарченко запретил его пускать на любые мероприятия в "республике"
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!