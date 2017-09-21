Поляки массово ринулись в Украину за водительскими правами: названа причина

21.09.2017 10:25

Поляки массово прибывают в Украину за водительскими правами.

Об этом заявил волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook, передает obozrevatel.com.

По его словам, граждане Польши оформляют в городе временную прописку через Государственную миграционную службу.

"Поляки пачками приезжают в Хмельницкий делать права, паломничество просто польских малолеток, прописываясь временно в городе через миграционку. У поляков на права просто так хр*н сдашь, есть люди, которые по 10 раз сдают. Получают украинские за бабло, потом меняют на польские. От 400 $ в комплексе", - уточнил он.

В комментариях к посту пользователи подтвердили, что в Польше не нужно пересдавать на права, их просто меняют.

"Вот у них даже куча объявлений о покупке украинских прав. Можно даже не ездить в Украину. От 2000 злотых", - пишут в сети.

Источник: https://from-ua.com