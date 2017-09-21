Порошенко рассказал, о чем говорил с Трампом

21.09.2017 20:32

Основное внимание уделялось вопросам безопасности

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в ходе встречи с президентом СШАДональдом Трампом в Нью-Йорке удалось обсудить все вопросы в сфере безопасности.

"Чрезвычайно важно, что есть совместное видение нового качества сотрудничества в вопросе безопасности. Мы детально обсудили все направления расширения этого сотрудничества, начиная от сотрудничества с военной академией West-Point и заканчивая сотрудничеством с Минобороны США и другими институтами", – сказал Порошенко журналистам после встречи с Трампом в четверг в Нью-Йорке.

При этом глава украинского государства отметил, что встреча продолжалась около часа и была очень продуктивной.

"Мы почувствовали настоящее плечо нашего друга и партнера, и могу сказать, что я, как президент, чрезвычайно доволен текущим уровнем сотрудничества, который является беспрецедентным", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко пребывает с четырехдневным визитом в США. 20 сентября украинский лидер выступил на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он говорил о Донбассе, миротворцах, России, деоккупации Крыма. Полный текст его выступления можно прочитать здесь.

Источник: http://www.segodnya.ua