Радбез ООН: зал демонстративно покинули кілька країн

21.09.2017 09:20

Президент України Петро Порошенко покинув зал міністерського засідання Радбезу ООН з питань миротворчих операцій перед виступом голови російського МЗС Сергія Лаврова

Через кілька хвилин його приклад наслідував і віце-президент США Майкл Пенс.

Російські ЗМІ пишуть, що російська делегація була присутня на виступі Порошенка, однак самого Лаврова в цій момент в залі не було.

Під час свого виступу Лавров заявив про можливість взаємодії між ЄС і ОБСЄ в рамках російської ініціативи щодо розміщення на Донбасі місії ООН з охорони Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

РІА Новини підкреслюють, що він також додав, що Росія підтримує дискусію щодо реформування миротворчих місій ООН з урахуванням сучасних реалій. При цьому він закликав з обережністю ставитися до посилення мандата миротворців і підкреслив, що вони можуть застосовувати силу тільки для самооборони і захисту мандата.

Майкл Пенс під час виступу розкритикував діяльність Російської Федерації. Зокрема, він заявив, що Росія продовжує підривати суверенітет сусідів, а саме направляти туди свої війська.

А Петро Порошенко, виступаючи, підкреслив, що єдиним ефективним рішенням для деескалації конфлікту є миротворча операція ООН. Однак мандат миротворців повинен покривати всю окуповану територію, включаючи російсько-український державний кордон.

Джерело: Politeka