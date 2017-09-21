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Россия использует Крым как форпост для военной операции в Сирии – Порошенко

21.09.2017 09:10
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Россия использует Крым как форпост для военной операции в Сирии – Порошенко

Порошенко отметил, что большое количество российского военного оборудования перевозится в Сирию кораблями, базирующимися в портах Крыма

Россия направляет в Сирию военное оборудование на кораблях, которые базируются в портах оккупированного Крыма, используя полуостров как военный форпост, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Что привлекает наше особое внимание в контексте этого кровавого конфликта, так это использование Россией оккупированного Крыма как военного форпоста для проектирования военной силы в Сирии. В то время как там идет война, большое количество российского военного оборудования перевозится в Сирию кораблями, базирующимися в портах Крыма", – сказал президент, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду в Нью-Йорке.

Также Порошенко заявил, что Крым превратился в территорию репрессий. "Все, кто не согласен с Кремлем, лишаются свободы или даже жизни", – сказал он, напомнив о преследованиях крымских татар и Меджлиса, работа которого была запрещена в связи с российской оккупацией.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, ООН, Сирия, Порошенко
 
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