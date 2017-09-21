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РОССИЯ ЗАПУСТИЛА ЛИНИЮ Ж/Д В ОБХОД УКРАИНЫ

21.09.2017 15:56
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РОССИЯ ЗАПУСТИЛА ЛИНИЮ Ж/Д В ОБХОД УКРАИНЫ

В обход Украины построена и уже запущена новая железная дорога. 

Да данный момент она обеспечивает регулярные грузовые перевозки. Анонсировали открытие нового полотна к концу осени, однако дорога уже начала функционировать.

Ж/д полотно идет через участок Журавка-Миллерово в Воронежской и Ростовской областях, как сообщают российские СМИ со ссылкой на ведомство.

На ресурсе «Российских железных дорог» сказано, что первые вагоны перевозили зерно, стройматериалы, железную руду. Также говорится, что проверка инфраструктуры, и системы управления еще предстоит. Запуск пассажирских поездов начнется после составления графиков передвижения. 

Строительство новой ж/д дороги началось в 2014 году. Маршрут протяженностью 137 км. Линия проходит на территории России через Воронежскую и Ростовскую области.



Автор статьи: Алина Шкода
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Украина, Россия, Донбасс, поезда
 
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