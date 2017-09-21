- Встреча Порошенко и Трампа: США продолжат помогать Украине с реформами21:25
- Порошенко рассказал, о чем говорил с Трампом20:32
- Российская вдова Моторолы оставила без гроша его Донбасскую жену20:18
- 25 СЕНТЯБРЯ СТАРТУЕТ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ГРОМАДЫ ДОНБАССА19:58
- Луценко представил Украине нового военного прокурора сил АТО19:40
- Никакой трагедии: Розенко развеял опасения по курсу гривни19:20
- Выходные в октябре 2017: сколько будут отдыхать украинцы18:58
- “Доступное жилье”: переселенцам и бойцам АТО упростили процедуру получения госпомощи18:40
- СОЦРАБОТНИКИ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ17:38
- Совбез ООН одобрил реформу миротворческих операций17:20
Совбез ООН одобрил реформу миротворческих операций
Миротворческие операции были развернуты в поддержку активных дипломатических усилий, а не как их замена, заявил Гутерриш
Миротворческие операции Организации Объединенных Наций должны быть развернуты в поддержку, а не вместо активных усилий дипломатии. Об этом заявил Совету безопасности генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, когда озвучивал некоторые критические изменения, необходимые для повышения эффективности таких миссий, передает пресс-служба ООН.
"Сегодня мы собираемся укрепить эту флагманскую деятельность ООН", – сказал Гутерриш во время открытых прений по реформе миротворческой деятельности ООН, отметив, что каждый день миротворцы создают условия для прочного мира.
Тем не менее, добавил он, миротворцы также часто сталкиваются с необоснованными и опасными требованиями.
За прошедшие годы 55 миротворческих операций ООН успешно завершили свой мандат, как им многие политические миссии.
Гутерриш изложил свое видение реформ, отметив, что они частично направлены на то, чтобы добиться критических сдвигов, о которых идет речь в докладе Независимой группы высокого уровня по операциям в пользу мира в 2015 году.
Во-первых, необходимо признать "первенство политики", чтобы миротворческие операции были развернуты в поддержку активных дипломатических усилий, а не как их замена, заявил Гутерриш.
"Если мы сможем лучше справиться с профилактикой, посредничеством и укреплением мира, мы сможем уменьшить нереалистичные и опасные требования к нашим коллегам в форме", – отметил генсек ООН.
Во-вторых, операции по поддержанию мира должны быть надлежащим образом оборудованы, а в-третьих, они должны воплощать ценности ООН, что означает, что сексуальная эксплуатация и злоупотребление неприемлемы.
В-четвертых, подчеркнул Гутерриш, ООН должна укреплять партнерские отношения с региональными и субрегиональными организациями, такими как Африканский союз и Европейский союз.
Напомнив о рамках расширенного партнерства, подписанного ООН и Африканским союзом в апреле, Генеральный секретарь сказал, что он с нетерпением ожидает подписания аналогичного соглашения с Европейским союзом и изучения возможности создания трехсторонних механизмов сотрудничества.
Хосе Рамос-Орта, бывший председатель независимой группы высокого уровня по операциям в пользу мира, сообщил Совбезу ООН, что он приветствует сконцентрированность генсекретаря на предотвращении конфликтов и предложениях по перестройке мира и безопасности, включая делегирование полномочий на места.
На заседании Совет единогласно принял резолюцию, в которой подчеркивалось, что "первенство политики должно быть отличительной чертой подхода Организации Объединенных Наций к урегулированию конфликта", и что предотвращение конфликтов по-прежнему остается главной обязанностью государств.
Комитет из 15 членов также подтвердил свою решимость добиваться большей приоритетности при оценке, утверждении и пересмотре операций по поддержанию мира.
Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.
После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.
В свою очередь, 7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, ООН, миротворцы
- Порошенко лишил украинского гражданства нардепа Артеменко
- НБУ повысил курс доллара и евро на 30 декабря
- Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
- Приплыли. Евро перевалили за двенадцать
- Цена продовольственной корзины на неподконтрольном Донбассе на 25% выше, чем в Украине, – ООН
- Глава МИД: "Россия не намерена присоединять юго-восток Украины"
- Российская вдова Моторолы оставила без гроша его Донбасскую жену20:18
- 25 СЕНТЯБРЯ СТАРТУЕТ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ГРОМАДЫ ДОНБАССА19:58
- “Доступное жилье”: переселенцам и бойцам АТО упростили процедуру получения госпомощи18:40
- СОЦРАБОТНИКИ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ17:38
- На це розраховують у Кремлі: експерт розповів про «мінус» миротворців ООН на Донбасі17:00
- Красный Крест привез в ОРДЛО 190 тонн гумпомощи16:00
- Идут наземные, воздушные и дипломатические бои13:58
- «Евродесант» увидел шрамы и героизм Авдеевки13:40
- Кабмин облегчил участь переселенцев11:57
- На Донетчине больше всего переселенцев, выплат и миграции11:15
- Названа самая опасная соцсеть22:37
- Астрологический прогноз с 23 по 29 сентября22:15
- Ученые сделали неожиданное открытие о собаках21:58
- Актера Джуда Лоу приняли за преступника21:41
- Встреча Порошенко и Трампа: США продолжат помогать Украине с реформами21:25
- Жіноче лібідо: 7 способів його покращити21:07
- ЗМІ: Кінець світу може настати 23 вересня20:50
- Порошенко рассказал, о чем говорил с Трампом20:32
- Российская вдова Моторолы оставила без гроша его Донбасскую жену20:18
- 25 СЕНТЯБРЯ СТАРТУЕТ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ГРОМАДЫ ДОНБАССА19:58
- Жіноче лібідо: 7 способів його покращити21:07
- Чому шкідливо бути нервовою людиною?19:05
- Польза медитации в современном мире18:21
- Шесть зодиакальных пар, которые обречены на расставание18:08
- П'ять правил догляду за шкірою17:10
- «Вставай Украина - 2»: Саакашвили повторяет сценарий 2013 года16:48
- 17 болезней, которые лечит обычная «лаврушка»16:10
- Как убрать синяк за один день15:08
- «Евродесант» увидел шрамы и героизм Авдеевки13:40
- Кабмин облегчил участь переселенцев11:57
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"