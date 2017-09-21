Стало известно, в каких городах пройдут финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы в 2019 году

21.09.2017 10:15

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет в Мадриде, финал Лиги Европы – в Баку, а матч за Суперкубок УЕФА – в Стамбуле

На заседании исполнительного комитета УЕФА в швейцарском Ньоне были приняты решения по городам, которые в 2019 году примет финал Лиги чемпионов, финал Лиги Европы и матч за Суперкубок УЕФА.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 состоится на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Метрополитано" в столице Испании. Матч состоится 1 июня 2019 года. Напомним, что финал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне примет НСК "Олимпийский" в Киеве.

Финал женской Лиги чемпионов в 2019 году пройдет в Будапеште, дата матча пока не определена.

Финал Лиги Европы в сезоне-2018/19 пройдет на Олимпийском стадионе в Баку. Матч пройдет 29 мая. Финал Лиги Европы в нынешнем сезоне состоится во французском Лионе.

Матч за Суперкубок УЕФА в 2019 году пройдет в Стамбуле на "Бешикташ Арене". Матч, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, пройдет 14 августа 2019 года.

В нынешнем сезоне матч за Суперкубок УЕФА прошел 8 августа на арене "Филипп II Македонский" в Скопье. В 2018 году Суперкубок УЕФА будет разыгран в Таллине (Эстония).

Источник: http://www.segodnya.ua