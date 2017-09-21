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Встреча Порошенко и Трампа: США продолжат помогать Украине с реформами
Вашингтон дал позитивную оценку изменениям в Украине, отметил президент
Президент Украины Петр Порошенко заявляет о достижении договоренности с президентом США Дональдом Трампом и дальше сотрудничать в проведении и поддержке реформ.
"Для меня было очень важно услышать полную, очень мощную поддержку реформ, которые проходят в Украине, и позитивную оценку результатов, которых мы этими реформами достигли. Это чрезвычайно важно для нас. И мы договорились, что наше сотрудничество в поддержке реформ будет эффективно продолжаться", – сказал Порошенко журналистам после встречи с президентом США в четверг в Нью-Йорке.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко пребывает с четырехдневным визитом в США. 20 сентября украинский лидер выступил на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он говорил о Донбассе, миротворцах, России, деоккупации Крыма. Полный текст его выступления можно прочитать здесь.
А 21 сентября состоялась вторая встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, Дональд Трамп, Порошенко
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