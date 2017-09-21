Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Встреча Порошенко и Трампа: США продолжат помогать Украине с реформами

21.09.2017 21:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Встреча Порошенко и Трампа: США продолжат помогать Украине с реформами

Вашингтон дал позитивную оценку изменениям в Украине, отметил президент

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о достижении договоренности с президентом США Дональдом Трампом и дальше сотрудничать в проведении и поддержке реформ.

"Для меня было очень важно услышать полную, очень мощную поддержку реформ, которые проходят в Украине, и позитивную оценку результатов, которых мы этими реформами достигли. Это чрезвычайно важно для нас. И мы договорились, что наше сотрудничество в поддержке реформ будет эффективно продолжаться", – сказал Порошенко журналистам после встречи с президентом США в четверг в Нью-Йорке.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко пребывает с четырехдневным визитом в США. 20 сентября украинский лидер выступил на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он говорил о Донбассе, миротворцах, России, деоккупации Крыма. Полный текст его выступления можно прочитать здесь.

А 21 сентября состоялась вторая встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, США, Донбасс, Дональд Трамп, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх