Встреча Порошенко и Трампа: США продолжат помогать Украине с реформами

21.09.2017 21:25

Вашингтон дал позитивную оценку изменениям в Украине, отметил президент

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о достижении договоренности с президентом США Дональдом Трампом и дальше сотрудничать в проведении и поддержке реформ.

"Для меня было очень важно услышать полную, очень мощную поддержку реформ, которые проходят в Украине, и позитивную оценку результатов, которых мы этими реформами достигли. Это чрезвычайно важно для нас. И мы договорились, что наше сотрудничество в поддержке реформ будет эффективно продолжаться", – сказал Порошенко журналистам после встречи с президентом США в четверг в Нью-Йорке.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко пребывает с четырехдневным визитом в США. 20 сентября украинский лидер выступил на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он говорил о Донбассе, миротворцах, России, деоккупации Крыма. Полный текст его выступления можно прочитать здесь.

А 21 сентября состоялась вторая встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа.

Источник: http://www.segodnya.ua