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"В минских соглашениях нет ни слова о миротворцах!" - Цимбалюк опроверг нелепые отмазки Кремля по размещению "голубых касок" на Донбассе
Кремль всеми силами пытается не допустить размещения на Донбассе полноценной Миссии ОБСЕ, подсовывая вместо этого свои бесполезные идеи. Не гнушаются российские власти при этом и откровенно врать. Внимание на это обратил известный украинский журналист Роман Цимбалюк, передает "Диалог.ua".
Стоит отметить, что Киев хочет полноценного размещения миротворцев ООН на Донбассе, включая оккупированный участок украино-российской границы. Кремль яростно этому противится, предлагая ввести "голубые каски" только в качестве охранников немногочисленной Миссии ОБСЕ.
Цимбалюк подчеркнул, что главная цель несостоятельной путинской идеи по миротворцам - "имитация переговорного процесса". Дело в том, что если "голубые каски" в соответствии с планом Киева, действительно появятся на границе, то "на следующий день российские бандформирования издохнут естественным путем". Чтобы избежать этого, россияне старательно врут.
Так, глава МИД РФ Сергей Лавров внезапно выдал, что размещение на границе миротворцев якобы противоречит минским договоренностям. "В этом документе нет ни одного слова о миротворцах", - подчеркнул журналист.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ООН, ОБСЕ, Лавров, миротворцы
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