Cаакашвили "подписался" на собственный арест: экс-губернатор Одесской ОГА не явился на заседание суда, несмотря на предупреждения Луценко

22.09.2017 18:26

Второе заседание суда по делу экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили проходит без его личного присутствия, несмотря на то что его нахождение в зале является обязательным. Первое заседание по делу против бывшего губернатора Одесской ОГА Михаила Саакашвили состоялось 18 сентября, однако рассмотрение было решено перенести на 22 сентября, передает "Диалог.UA".

Уже сегодня Мостиский районный суд Львовской области продолжил рассмотрение резонансного дела о незаконном пересечении границы бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Однако сам обвиняемый в зале суда так и не появился, передает "5 канал".

Сообщается, что интересы известного политика представляют его адвокаты, также заслушиваются свидетели и пересматривается видео инцидента на КПП "Шегини". Известно, что санкция статьи, по которой обвиняют Саакашвили, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 8,5 тыс. грн.

Уточняется, что на первом заседании по данному делу (18 сентября) Михаил Саакашвили присутствовал лично.