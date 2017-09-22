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Харьковские предприниматели поставляли продукты в "ДНР" и "ЛНР": Сумма поставок - больше 50 млн грн
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой перекрыли механизм многомиллионных поставок продуктов питания в так называемые "ДНР/ЛНР", деньги от которых направлялись на финансирование терроризма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Для осуществления нелегальных поставок организаторы использовали схему так называемого "прерванного транзита" через Россию. Используя реквизиты 15 фиктивных предприятий, дельцы закупали продукты питания у отечественных производителей и якобы "экспортировали" продукты в страны Ближнего Востока через таможенную территорию России. После пересечения украинско-российской границы грузовики с товаром направлялись на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
С начала 2017 года злоумышленники таким образом транспортировали в так называемые "ДНР/ЛНР" продукцию на сумму больше 50 млн грн. По информации спецслужбы, часть денег, полученных от реализации продукции, шла непосредственно главарям террористических организаций и использовалась для финансирования незаконных вооруженных формирований боевиков.
Оперативники СБУ провели в Харькове ряд обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов дела. Правоохранители обнаружили компьютерную технику, печати ряда фиктивных предприятий, документацию, подтверждающую осуществление незаконных торговых операций с так называемыми "ДНР/ЛНР", и таможенные декларации о прохождении "границы" с псевдореспубликами. Также изъяты документы, которые свидетельствуют о незаконном получении из бюджета возмещения налога на добавленную стоимость в размере более 6 млн грн за "экспортные поставки".
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, СБУ, продукты, уголовное дело, ДНР, ЛНР, поставки
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