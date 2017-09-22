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Это просто потрясающе! Трамп, Макрон, Грибаускайте, а вместе с ними и весь мир готовы стоять за Украину в борьбе с агрессором Российской Федерацией! – Порошенко
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина пользуется колоссальной поддержкой мировых лидеров, которые намерены отстаивать независимость и суверенитет нашего государства, а также оказывать всяческое содействие экономическим реформам. Об этом он рассказал после встречи с Трампом, передает "Диалог.UA".
По словам Гаранта, его встречи с мировыми лидерами на полях сессии Генассамблеи и Совбеза ООН были достаточно эффективными. Тема Украины является центральной во всех дискуссиях международных лидеров, которые высоко оценивают проведение реформ правительством и всецело поддерживают территориальную целостность и суверенитет нашего государства.
Особенно он отмечает дружеское отношение к Украине со стороны Грибаускайте, Макрона и Трампа. Порошенко подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет проводить эффективные реформы и продолжит сотрудничество со своими союзниками.
Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, ООН, Дональд Трамп, Порошенко
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