"Культурный бренд РФ" - орудия убийства: путинская Россия несет миру смерть и страдания под истерические вопли об "особом пути" - Сотник

22.09.2017 15:39

Известный российский журналист Саша Сотник уверен в том, что установка памятника Михаилу Калашникову в центре Москвы лишний раз подчеркивает "имперскую воинственность" России. Памятник "Шмайссер-Калашникову", открытый недавно в Москве, не вызвал у москвичей никакого восторга, сообщает dialog.ua.

Более того, стала ясна "установка партии и правительства" насчет "основополагающих государственных скреп". Это орудия убийства. В парадигме имперской воинственности обозначенный министром Культуры Мединским "культурный бренд России" более чем логичен. Так и есть: нынешняя Россия несет миру смерть и страдания под истерические вопли об "особом пути". Все эти пропагандистские камлания вызывают с некоторых пор у москвичей раздражение.

Если поговорить "без камеры" с людьми, быстро выяснится, что и "Крым не наш, а кремлевский", и "на кой черт мы полезли в этот Донбасс и в эту Сирию" и много чего любопытного еще. Осенние муниципальные "выборы" обнаружили полную апатию населения, полностью разочарованного в этом мероприятии. Ведь в Москве проголосовало всего около 12% избирателей. В преддверии "президентской" спецоперации - это более чем серьезный звонок.

Уверен, что в Кремле всерьез могут подумывать об отмене "выборов", сделав ставку на "чрезвычайку" или даже "войну". Вариант с чрезвычайным положением может готовиться уже сегодня посредством накачивания террористической истерии с бесконечными звонками о заложенных по всей стране бомбах.

После истории с "рязанским сахаром" в 1999 году вряд ли кто исключит "лубянский след" во всех этих явно тщательно и профессионально организованных ложных вызовах от имени анонимных "бомбистов". Географический размах поистине масштабен: он простирается от Дальнего Востока до Северного Кавказа.

А поскольку вся власть находится в руках спецслужб, а они молчат, нельзя исключать, что может разыгрываться подготовка к реализации очередной дьявольской "многоходовочки". Учения "Запад - 2017" продемонстрировали небывалую до сих пор агрессивность "ястребиного крыла" Кремля, если оценить характер обозначенных целей и задач.

Сторонние наблюдатели отметили, что такого уровня агрессивности не наблюдалось на протяжении последних 3 десятилетий. И в этот же период времени появляется проект закона о призыве граждан в военное время. Все это можно было бы назвать совпадением, но не в "спецстране" с присущей ей формой "спецуправления". Поэтому установка истукана "Хуго Калашникова" - это лишь небольшая, но логичная завитушка на нашем политическом "пироге с ядерной начинкой".