По следам "Ватутина". Теплоход "Зирка Днепра" внезапно отправился в сторону Крыма

22.09.2017 08:29

Круизный теплоход типа река-море "Зирка Днепра" в настоящее время движется в направлении Крыма. Судно идет в направлении южного берега оккупированного полуострова и находится на траверзе Севастополя, передает Думская.

Так, вчера днем около 15.00, теплоход вышел из порта приписки Херсон. Никаких круизов в данное время года заявлено не было. Владельцем значится все та же круизная компания "Червона Рута", что и в случае с теплоходом "Генерал Ватутин".

Видимо, повторяется недавняя история с аналогичным путешествием "Ватутина", отмечает издание, который был продан российским владельцам и, не заходя в Одессу, отправился в Ростов-на-Дону.

"Зирка Днепра" построена в 1988 году в бывшей ГДР. До 2005 года судно носило имя "Маршал Рыбалко". При длине 129 метров имеет водоизмещение около 5400 тонн. В свои 154 каюты может принять до 280 пассажиров. Максимальная скорость хода около 13 узлов. Экипаж 98 человек.

Ранее мы писали, что бывший украинский теплоход "Генерал Ватутин" будет работать на речных круизах по России.