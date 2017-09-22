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"Путин разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире", - Порошенко рассказал телезрителям США об агрессии России в Украине

22.09.2017 17:39
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"Путин разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире", - Порошенко рассказал телезрителям США об агрессии России в Украине

В эфире американского телеканала лидер Украины Петр Порошенко открыто обвинил президента России Владимира Путина в разрушении всех механизмов глобальной безопасности в мире. Президент Украины Петр Порошенко побеседовал о гибридной войне с Российской Федерацией с журналисткой американского канала Fox Business. Об этом сообщает "Украинская служба новостей - 1492.news".

"Путин абсолютно непредсказуем, если бы вы меня спросили в 2014 году, возможна ли аннексия Крыма, мой ответ был бы "безусловно, нет", если бы вы спросили меня или кого-либо в 2014 году, совершит ли он агрессию, я бы сказал, что безусловно, нет", - сказал Порошенко. Кроме того, украинский лидер акцентировал внимание на том, что агрессивная политика Российской Федерации идет вразрез с официальной политикой Совбеза ООН, хоть РФ и является его постоянным членом. "Россия - это постоянный член Совета Безопасности ООН, структуры, обеспечивающей глобальную безопасность, и он (Путин) разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире", - резюмировал президент Украины.



Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, безопасность, Российская Федерация, ООН, агрессия, Порошенко
 
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