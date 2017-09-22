С УКРАИНСКОЙ ВЫШКИ В ЧОНГАРЕ ТРАНСЛИРУЕТСЯ РОССИЙСКОЕ РАДИО

22.09.2017 20:34

В Чонгаре Херсонской области в начале года завершилось строительство 150-метровой вышки. Планировалось через нее передавать украинские новости на территорию Крыма. Однако, вышка передает российские новости на территорию Украины, сообщает zi.dn.ua.

Об этом рассказал глава районной администрации Александр Воробьев на районном заседании в Геническе, посвященном информационной безопасности. На заседании присутствовал Борис Бабин, представитель президента Украины в Крыму. Воробьев сообщил, что слушал радио, из которого узнал погоду в Санкт-Петербурге и новости Москвы.

Он отметил, что вышка была построена на территории Украины для вещания своих новостей, но, к сожалению, ею пользуются в своих целях российские радиоканалы.

Отмечается, что украинское радио блокируется, и на освободившейся частоте транслируются новости РФ, которые слышны во всем районе Чонгара.

В августе началась трансляция на Крым украинских каналов. Сергей Костинский, член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания призвал жителей близлежащих городов (Джанкой, Красноперекопск) фиксировать трансляции на видео, направляя антенны на вышку в Чонгаре.