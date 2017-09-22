В Киеве закрылась единственная станция по сортировке мусора

22.09.2017 22:14

Единственную в столице станцию по сортировке мусора пришлось закрыть из-за недостатка финансирования. Об это сообщила основатель проекта «Украина без мусора» Евгения Аратовская на своей странице в Фейсбуке.

«Друзья, мы приняли трудное для нас решение закрыть станцию сортировки мусора #NoWasteRecyclingStation. Это связано с тем, что у нас сломалась машина. Без такого важного инструмента в нашей работе, мы не можем обеспечить существование станции и создаем проблемы нашим соседям, накапливая вторсырье на общих пространствах» — написала она, попросив киевлян отнестись с пониманием к такому решению.

«Мы до сих пор убеждены, что такие сервисы нужны городу, но не имея достаточного финансирования, их реализация не совместима с реальностью. Опыт сотрудничества с водителем на собственном авто был неудачным. Компании, которые могли бы забирать вторсырье бесплатно — заберут не все — большая часть пластика, который мы собираем, их не интересует. Мы все еще собираем деньги на автомобиль, который сможет поддерживать наши сервисы в надлежащем состоянии — # МайстерДобрихСправ и общественную станцию #NoWasteRecyclingStation» — уточнила Евгения Аратовская, добавив, что если машина для вывоза мусора будет куплена, то станция возобновит свою работу.

«Вы можете ускорить решение этой проблемы, заказав у нас особую лекцию для своего офиса, или перечислив нам благотворительную помощь. Мы начали рассматривать другие варианты формата станции, потому что наше пространство на Васильковский слишком маленькое для нашего большого масштаба» — написала Аратовская, добавив, что команда экологов не собирается останавливаться.

Как сообщали «ФАКТЫ», первая в своем роде станция по сортировке мусора открылась в Киеве в конце мая 2017 года.

В отличие от пунктов вторсырья на станции принимали на переработку пластиковые бутылки и крышки от них, флаконы из-под бытовой химии, белые пластиковые бутылки из-под «молочки», все виды пакетов, пенопласт, стаканы из-под сметаны, йогуртов, упаковка от игрушек, гаджетов и конфет, а также тетрапак. Кроме того, на станции можно было обменять вторсырье, а также вещи и книги на кофе, сладость или бытовые услуги.