В Польше украинец зарезал местного футболиста и пытался сбежать

22.09.2017 21:26

В городе Куров Люблинского воеводства в Польше 36-летний украинский "заробитчанин" Сергей В. жестоко убил 32-летнего футболиста местной команды Гжегожа К. после ссоры в баре. Об этом сообщает "Польское Радио".

Трагедия произошла в воскресенье утром, 17 сентября. По рассказам свидетелей, между мужчинами произошла ссора. На рассвете они покинули заведение, и пошли по домам.

Как оказалось, убийцапошел за своей жертвой, дойдя до одной из улиц, он нанес поляку многочисленные удары ножом, а потом забрал его кошелек с деньгами и банковскими карточкам и скрылся с места происшествия.

Тело 32-летнего поляка обнаружил случайный прохожий. Мужчина лежал недалеко от дома, в котором жил. На теле у него были колотые раны.

После этого украинец пытался бежать из Польши. Полиция задержала его в машине по дороге в контрольно-пропускной пункт с Украиной - "Дорогуск".

Как выяснилось, Сергей В. уже отсидел 15 лет в тюрьмев Украине за подобное тяжкое преступление.

Украинец работал в Польше помощником во время полевых работ. За убийство с особой жестокостью преступнику грозит пожизненное лишение свободы. Мужчина признал свою вину.