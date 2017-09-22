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В Польше украинец зарезал местного футболиста и пытался сбежать
В городе Куров Люблинского воеводства в Польше 36-летний украинский "заробитчанин" Сергей В. жестоко убил 32-летнего футболиста местной команды Гжегожа К. после ссоры в баре. Об этом сообщает "Польское Радио".
Трагедия произошла в воскресенье утром, 17 сентября. По рассказам свидетелей, между мужчинами произошла ссора. На рассвете они покинули заведение, и пошли по домам.
Как оказалось, убийцапошел за своей жертвой, дойдя до одной из улиц, он нанес поляку многочисленные удары ножом, а потом забрал его кошелек с деньгами и банковскими карточкам и скрылся с места происшествия.
Тело 32-летнего поляка обнаружил случайный прохожий. Мужчина лежал недалеко от дома, в котором жил. На теле у него были колотые раны.
После этого украинец пытался бежать из Польши. Полиция задержала его в машине по дороге в контрольно-пропускной пункт с Украиной - "Дорогуск".
Как выяснилось, Сергей В. уже отсидел 15 лет в тюрьмев Украине за подобное тяжкое преступление.
Украинец работал в Польше помощником во время полевых работ. За убийство с особой жестокостью преступнику грозит пожизненное лишение свободы. Мужчина признал свою вину.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, убийство, полиция, задержание, украинец, КПП
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