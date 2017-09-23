Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Борцов» с киберпреступностью задержали за вымогательство 50 тысяч

23.09.2017 11:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Борцов» с киберпреступностью задержали за вымогательство 50 тысяч

СБУ, Нацполиция и прокуратура задержали на взятке двух сотрудников отдела противодействия киберпреступности в Винницкой области. Об этом «ОЛИГАРХУ» сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что капитан и старший лейтенант полиции требовали пятьдесят тысяч гривен с жительницы областного центра. За эту сумму злоумышленники обещали женщине избежать уголовной ответственности за мошеннические действия с использованием электронных систем.

Оперативники спецслужбы задержали киберполицейских на одной из улиц Винницы при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Источник: oligarh.media



Теги: Донбасс, вымогательство, СБУ, киберпреступность
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх