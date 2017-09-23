- Итальянскому каналу моды могут запретить трансляцию из-за карты Крыма18:26
- На какой период начисляется субсидия на оплату ЖКУ в Украине в 2017 году Источник: domik.ua18:06
- Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними17:30
- Кабмин одобрил создание исполнительной службы, которая будет управлять тюрьмами17:13
- Как накажут владельцев жилья за неуплату налога на недвижимость в 2017 году16:26
- У ЛЬВОВІ ДЕСЯТЕРО ЛЮДЕЙ ОТРУЇЛИСЯ РИБОЮ ГАРЯЧОГО КОПЧЕННЯ15:43
- НЕПОГОДА В УКРАИНЕ: СВЫШЕ 100 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЕТА15:05
- Миротворцы ООН сделают возможным проведение местных выборов на Донбассе, - Волкер14:10
- Священник из АТО рассказал, что нужно сделать для построения нормальной Украины13:55
- Кризис на рынке новостроек: бум переуступок и падение цены "квадратов"13:07
Итальянскому каналу моды могут запретить трансляцию из-за карты Крыма
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) предупредил итальянскую телекомпанию WORLD FASHION CHANNEL EUROPA S.R.L. о возможном запрете трансляции. Причиной тому послужила программа, во время которой была показана карта Крыма в составе России. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.
«Регуляторный орган обратился с письмом к телекомпании World Fashion Channel Europa S.R.L., осуществляющей ретрансляцию иностранной программы World Fashion Channel, юрисдикции Италии, проинформировав о выявленных нарушениях действующего законодательства в части территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении.
Отмечается, что на сайте итальянской телекомпании было зафиксировано факт показа карты Российской Федерации с Крымом в ее составе. В Нацсовете считают, что этот факт может рассматриваться как проявление недружественного отношения к Украине.
«В случае игнорирования требований украинского законодательства, руководствуясь частью второй статьи 24 Европейской конвенции о трансграничном телевидении, Национальный совет будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программы World Fashion Channel на территории Украины», – сообщили в пресс-центре Нацсовета.
Источник: journalist.today
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Италия, мода, карта
- Россиянам запретили демонстрировать крымские вина на выставке в Италии
- В Крыму российские войска захватили украинского командира Демьяненко
- Крым начинает процесс воссоединения с Россией, заявил первый вице-премьер
- В 2016 году произошел крах фундаментальных политических мифов РФ - полобозреватель
- Політолог: Крим остаточно наостогид російському «креативному класу»
- Главарь "ДНР" Захарченко намерен переориентировать экономику "республики" на Россию
- Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим16:08
- В Покровске ремонт крыши едва не превратил многоэтажку в горящий факел15:27
- Творческий бизнес: переселенка-рукодельница из Донецка открыла свой интернет-магазин14:47
- В Донецке взорвали "Ташкента"13:30
- Оккупанты применяют новую тактику на Донбассе13:26
- Пожежа на військовому складі: ДСНС проведе розмінування11:24
- Плотницкий готовится бежать: генерал АТО рассказал о будущем главаря "ЛНР"10:53
- ПОЖАР НА СКЛАДЕ БОЕПРИПАСОВ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ - ЖЕБРИВСКИЙ07:48
- СЛОВА ЗАЩИТЫ И КРИКИ РАДИКАЛОВ: ЗАСЕДАНИЕ СУДА ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ШТЕПЫ07:45
- В Донецке боевики «ДНР» не желают покидать отжатые под «казармы» квартиры22:36
- Итальянскому каналу моды могут запретить трансляцию из-за карты Крыма18:26
- На какой период начисляется субсидия на оплату ЖКУ в Украине в 2017 году Источник: domik.ua18:06
- В КНДР произошло землетрясение возле ядерного полигона17:47
- Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними17:30
- Кабмин одобрил создание исполнительной службы, которая будет управлять тюрьмами17:13
- Как накажут владельцев жилья за неуплату налога на недвижимость в 2017 году16:26
- Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим16:08
- Porsche выпустила свою первую яхту16:00
- У ЛЬВОВІ ДЕСЯТЕРО ЛЮДЕЙ ОТРУЇЛИСЯ РИБОЮ ГАРЯЧОГО КОПЧЕННЯ15:43
- В Покровске ремонт крыши едва не превратил многоэтажку в горящий факел15:27
- Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними17:30
- Кофейная гуща: чем она полезна для красоты и здоровья14:27
- За месяц до сердечного приступа организм начнет вас предупреждать13:45
- Кризис на рынке новостроек: бум переуступок и падение цены "квадратов"13:07
- Не платим дважды: как предпринимателю избежать двойного налогообложения11:08
- Министерство Чудесных Ситуаций: что делать с пожарной службой10:27
- Как правильно пить алкоголь: советы, уберегут от неприятных ситуаций09:22
- Ученые назвали самый простой и эффективный способ продлить жизнь19:14
- Евробляхи уже не в моде: вот откуда теперь массово везут машины украинцы16:01
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!15:19
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- Кабмин облегчил участь переселенцев
- Хуже этого мяса не найти! Исключите его из рациона, если вам дорого здоровье! ВИДЕО
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!
- ВСУ разгромили диверсантов "ДНР" под Горловкой - остатки ДРГ боевиков подорвались на минном поле
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке
- Кастрирование, заливание свинца в горло и снятие кожи: стало известно о страшных пытках боевиками "ДНР" украинцев на Донбассе