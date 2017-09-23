Итальянскому каналу моды могут запретить трансляцию из-за карты Крыма

23.09.2017 18:26

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) предупредил итальянскую телекомпанию WORLD FASHION CHANNEL EUROPA S.R.L. о возможном запрете трансляции. Причиной тому послужила программа, во время которой была показана карта Крыма в составе России. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

«Регуляторный орган обратился с письмом к телекомпании World Fashion Channel Europa S.R.L., осуществляющей ретрансляцию иностранной программы World Fashion Channel, юрисдикции Италии, проинформировав о выявленных нарушениях действующего законодательства в части территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте итальянской телекомпании было зафиксировано факт показа карты Российской Федерации с Крымом в ее составе. В Нацсовете считают, что этот факт может рассматриваться как проявление недружественного отношения к Украине.

«В случае игнорирования требований украинского законодательства, руководствуясь частью второй статьи 24 Европейской конвенции о трансграничном телевидении, Национальный совет будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программы World Fashion Channel на территории Украины», – сообщили в пресс-центре Нацсовета.

Источник: journalist.today