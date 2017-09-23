Как накажут владельцев жилья за неуплату налога на недвижимость в 2017 году

23.09.2017 16:26

Согласно положениям Налогового кодекса Украины (НКУ), владельцы жилой недвижимости обязаны платить налог на недвижимость один раз в текущем году за предыдущий год по ставкам, установленным на 1 января — 31 декабря отчетного периода. Оплату следует произвести в течение промежутка времени, установленного Государственной фискальной службой. Наш сайт выяснил, какие санкции ждут владельцев жилья, опоздавших с платежом.

В соответствии с пунктами 265.10 и 265.10.1 статьи 265 НКУ, налогоплательщики физические лица финансово выплачивают обязательство за отчетный год по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в течение 60-ти дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Согласно пункту 126.1 статьи 126 НКУ, в случае неуплаты налога на жилую недвижимость в установленные сроки, физические лица-владельцы несут ответственность в виде штрафов таких размеров:

- при задержке платежа до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем срока уплаты — в размере 10% выплаченной с опозданием суммы обязательства;

- при задержке платежа более 30 календарных дней, следующих за последним днем срока уплаты — в размере 20% выплаченной с опозданием суммы обязательства.

В пункте 129.4 статьи 129 НКУ определена еще одна санкция за выполнение обязательства с опозданием: если платеж совершен после истечения установленных сроков обязательства, на сумму налогового долга начисляется пеня.

Размер пени составляет ежедневный платеж, который начисляется из расчета 120% годовой учетной ставки Национального банка Украины (НБУ) на общую сумму налогового долга и начисленного штрафа. Годовая учетная ставка НБУ для расчета пени применяется в размере, установленном на день возникновения долга. Пеню накладывают на каждый день периода опоздания платежа.

Если годовая налоговая задолженность достигает размеров, установленных в статье 212 Уголовного кодекса Украины (УКУ), налогоплательщик-нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности.

Обязательные налоговые платежи в зависимости от размеров квалифицированы так:

- значительные размеры — сумма в 1000 раз и более превышает установленный не облагаемый налогом минимум доходов граждан: 17 грн х 1000 = 17000 грн;

- большие размеры — сумма в 3000 раз и более превышает установленный не облагаемый налогом минимум доходов граждан: 17 грн х 3000 = 51000 грн;

- особо большие размеры — сумма в 5000 раз и более превышает установленный не облагаемый налогом минимум доходов граждан: 17 грн х 5000 = 85000 грн.

Это положение распространяется на владельцев, чье жилье по площади в пять раз превышает установленные, необлагаемые налогом льготные размеры:

- 60 квадратных метров для квартир;

- 120 квадратных метров для домов;

- 180 квадратных метров для жилой собственности из нескольких объектов — квартир или домов.

Собственники недвижимости крупных размеров лишены права исключать льготные площади из расчета налогового обязательства. В полном объеме обязаны платить владельцы квартир размером более 300 квадрантных метров, домов — более 600 квадратных метров и нескольких видов жилья разных типов — более 900 квадратных метров.

Их налоговое обязательство составляет суммарный платеж по ставке 1,5% минимальной зарплаты на 2017 год плюс дополнительный фиксированный платеж в размере 25 тысяч гривен.

В случае неуплаты налога на недвижимость в текущем году за отчетный период, владельцам жилья, лишенного льготного учета, грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет. В статье 212 УКУ предусмотрено досудебное урегулирование. Нарушитель освобождается от уголовной ответственности, если выплатит в полном объеме свое финансовое обязательство и наложенный штраф, сумма которого может составить от одного до двух тысяч необлагаемых минимумов налогов граждан — 17000 грн — 34000 грн.

Источник: facenews.ua