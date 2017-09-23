На какой период начисляется субсидия на оплату ЖКУ в Украине в 2017 году Источник: domik.ua

23.09.2017 18:06

Размер компенсации на оплату коммунальных услуг рассчитывается на отопительный и неотопительный сезон.

Как стало известно порталу Domik.ua , субсидия начисляется с месяца обращения за оформлением компенсации и до завершения отопительного сезона. Размер государственной помощи на оплату коммунальных платежей рассчитывается на отопительный и неотопительный период.

Для потребителей, которые проживают в жилых помещениях с индивидуальным теплоснабжением, субсидия на оплату тепла начисляется с 15 октября по 15 апреля включительно. «После окончания срока получения субсидии органы социальной защиты населения осуществляют самостоятельно расчет субсидии на следующий период без обращений граждан», - сообщили в Министерстве социальной политики Украины. Те потребители, которые арендуют жилье или потребители, получающие средства по покупку твердого топлива, должны повторно предъявить документы на оформление субсидии.

Компенсация на приобретение твердого топлива начисляется один раз на календарный год на основании заявления потребителя.

Какую информацию субсидианты должны сообщать в органы социальной защиты населения

Потребители, которым начислили компенсацию на оплату коммунальных услуг, должны информировать органы социальной защиты населения об изменениях, которые произошли в домохозяйстве. Сообщать необходимо об:

изменении количества зарегистрированных лиц в помещении;

изменении уровня дохода: члены семьи устроились на работу или лишились заработка;

приобретении товаров и услуг на сумму более 50 тыс. грн;

изменении перечня потребляемых коммунальных услуг — отказались от некоторых ЖКУ или подключение дополнительного газового оборудования.

Кому могут отказать в повторном начислении субсидии

В 2017 году потребителям, которые ранее оформили субсидию на оплату ЖКУ, могут отказать в начислении компенсации на следующий период. Основанием для отказа может послужить наличие двухмесячной задолженности в размере минимум 340 грн. Государственную помощь не будут начислять, пока потребитель не погасит долг или не оформит договор его реструктуризации.

Источник: domik.ua





