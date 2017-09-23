Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Нафтогаз» обещает распродать свой парк Мерседесов

23.09.2017 12:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Нафтогаз» обещает распродать свой парк Мерседесов

«Нафтогаз» намерен продать 59 из 62 машин компании, в том числе парк Мерседесов и арендовал у «Газа Украины» Фольксвагены и Шкоды.

«Нафтогаз продаст 59 из 62 автомобилей, которые сейчас принадлежат компании, в том числе автопарк Мерседесов. Для этого Нафтогаз подал документы и ожидает необходимые согласования Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Фонда государственного имущества, Министерства юстиции и Кабинета Министров Украины», – рассказали в компании.

При этом в компании отметили, что вместо них «Нафтогаз» арендует у «Газа Украины» 5 Фольксвагенов и 37 Шкод.

В свою очередь «Газ Украины» купил эти авто за счет средств, полученных от компаний-должников по долгам прошлых лет.

«Компания приобрела автомобили «Шкода», собранные в Закарпатской области, у официального дилера производителя», – отметили в «Нафтогазе».

Источник: ru.slovoidilo.ua

 

 



Теги: Донбасс, машины, компания, Нафтогаз, парк
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх