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Не платим дважды: как предпринимателю избежать двойного налогообложения
Когда предприниматель достигает пиковой точки роста своего бизнеса в Украине, в голову приходит логичное решение: нужно выходить с товаром или услугой на международные рынки. Начинается масштабная, почти титаническая работа, ведь надо многое продумать: выбрать интересующий регион, найти партнеров, составить бизнес-план, изучить юридические и экономические условия запуска иностранных бизнес-проектов в каждой конкретной стране. В этом списке экспансионистских задач особое место занимает вопрос двойного налогообложения — ведь никому не интересно дважды делиться своими доходами. Мы с экспертами разобрались, как избежать уплаты одних и тех же налогов в Украине и за рубежом.
КЛЮЧИ. Налоговые условия работы украинских предпринимателей за рубежом регламентируются наличием или отсутствием договоров об избежании двойного налогообложения. По словам юристов, такие двусторонние договора между государствами означают, что один и тот же доход или один и тот же объект не может дважды быть обложен налогом в двух странах — только один раз и только в одной стране. Как правило, налогообложение касается любых зарубежных операций, которые приносят предпринимателю прибыль: реализация товара, продажа доли в бизнесе или получение роялти (перечисление вознаграждения, скажем, от работы инподразделений компании по франшизе. — Авт.).
Если договора об избежании двойного налогообложения между странами нет, на практике это может привести к двойной уплате одного и того же налога. "Схема двойного налогообложения выглядит так. Человек получил доход от бизнеса в стране А и уплатил с него, например, 20% налога. Затем завел деньги в свою страну Б — и опять заплатил 20% налога, только уже в бюджет второй страны", — объясняет глава представительства юркомпании Immigrant Invest в Украине Ярослав Булычев.
В нашей стране нормы об избежании двойного налогообложения регулируются Налоговым кодексом и нормами каждого соглашения между странами. В НК определено: доходы плательщика от определенного вида деятельности облагаются или в стране происхождения доходов, или в стране, резидентом которой является налогоплательщик. "Это значит, что зачисление уплаченных за пределами Украины сумм налогов осуществляется при условии письменного подтверждения налоговым органом соответствующего иностранного государства о факте уплаты налога — с указанием суммы уплаченного налога или сбора, базы, объекта налогообложения", — уточняет Булычев. И приводит пример: допустим, у предпринимателя есть бизнес по пошиву одежды в Польше и Украине.
"Владелец — конечный бенефициар, он резидент Украины. Одежда шьется в Польше, но реализуется в Польше и Украине. Возникает доход в двух странах, но с одного объекта — продажи одежды. Если между странами подписан договор об избежании двойного налогообложения, предприниматель заплатит налоги только в одной стране — той, где получил прибыль. То есть если компания продала товары в Польше — значит, там она получила доход и там же уплатила с него налог. А когда компания будет платить налоги от всей деятельности (все операции в Украине и Польше), то налоги, уплаченные в Польше, уже будут учтены в общих отчетах. И компания не будет платить еще раз доход с продажи одежды в Польше в Украине", — отмечает Булычев.
ЕВРОПА. По словам экспертов, сейчас наши предприниматели все чаще изучают возможности продвижения товаров именно в ЕС. Причины просты: наличие платежеспособной клиентуры, возможность реализации качественной и разнообразной продукции, доброжелательное отношение евровластей к украинскому бизнесу. "С точки зрения налогового поля этот выбор вполне приемлем: в этом регионе Украина подписала договоры практически со всеми странами. Исключения — Сан-Марино, Гибралтар, Лихтенштейн. Но стоит учитывать, что в разных странах ЕС ставки по одному и тому же виду налогов могут отличаться. Это зависит от многих факторов: есть ли в государстве налоговые льготы, каким видом деятельности занимается предприниматель и т. д.", — уточняет экономист Иван Никитченко.
Поэтому лучше обратить внимание на страны с низкой налоговой нагрузкой. Согласно Евростату, средняя эффективная ставка налога на прибыль в ЕС в конце 2016-го оказалась на уровне 20,9%. В то же время в Болгарии ставка налога — 9%, а во Франции — 38,4%. Для сравнения: в Украине налог на прибыль для юрлиц — 18%, НДС — 20%.
"Надо не только посмотреть, есть ли между странами договоры об избежании двойного налогообложения. Надо внимательно изучить условия этого договора, ведь в разных странах могут быть свои особенности учета и уплаты налогов, наличия специфических роялти и т. д. Также не помешает сравнить ставки налогов в этих странах", — говорит Булычев. При этом, по его словам, если предприниматель сможет сделать правильный выбор страны с целью дальнейшего развития бизнеса, это позволит в ближайшие 5—10 лет обеспечить сбыт товаров по всему интересующему региону.
Источник: segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, налог, предприниматель, договор
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