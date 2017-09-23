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Расследование «дела 2 мая» в Одессе: кого наказали?
В результате массовых столкновений между пророссийскими и проукраинскими активистами 2 мая 2014 года в Одессе погибли 48 человек. От огнестрельных ранений погибли шесть человек, восемь умерли после того, как выпрыгнули из окон одесского Дома профсоюзов и еще 34 погибли внутри здания от отравления угарным газом и ожогов во время пожара. Еще около трех сотен в этот день пострадали в столкновениях.
К третьему мая 2014-го милиция задержала 172 человека, из которых 127 были арестованы на время следствия, еще 45 отпустили под личное обязательство. Однако под стражей они пробыли недолго – уже 4 мая 67 из них оказались на свободе после того, как экс-начальник областной милиции Дмитрий Фучеджи отдал указание освободить их во время штурма пророссийскими активистами Приморского райсуда Одессы. Фучеджи фигурирует не на одном десятке видеозаписей, на которых он возглавляет колонну «антимайдана» 2 мая в Одессе и уже 8 мая сбежал в Приднестровье, а не так давно получил гражданство России, которая теперь отказывается его выдавать.
Вскоре после событий начались расследования по трем направлениям. Первое - почему милиция не вмешивалась в ситуацию и не пыталась остановить вооруженных огнестрельным оружием активистов с обеих сторон. При этом в сети есть множество видео, на которых вооруженные огнестрелом вплоть до автоматов пророссийские «куликовцы» ведут огонь по проукраинским демонстрантам под прикрытием милиции. К этому же расследованию относится команда Фучеджи отпустить сепаратистов.
Второе направление расследования – это работа сотрудников ГСЧС во время пожара в одесском Доме профсоюзов: тогда, несмотря на многочисленные звонки и даже требования дежурного по управлению внутренних дел, первая пожарная машина подъехала к зданию в лучшем случае через полчаса.
И третье направление расследования касается непосредственно массовых столкновений в Одессе и пожара в Доме профсоюзов.
Источник: ru.slovoidilo.ua
Теги: Донбасс, Одесса, расследование, столкновение, активисты
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