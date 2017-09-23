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Рынок вторсырья: украинцы снова начали сдавать макулатуру
В Украине восстанавливается рынок макулатуры.
До 2015 года украинцы активно сдавали макулатуру, и объем, как сообщает UBR, сданной макулатуры в те годы приближался к 190 тысячам тонн, однако экономические и политические события в стране повлияли на этот рынок, и годом ранее отмечался спад, однако с начала текущего года объемы макулатуры снова начали расти.
Эксперты отметили, что объем рынка макулатуры в денежном эквиваленте превышает натуральный эквивалент. В 2015 году спад рынка макулатуры составил 19,3 процентов в сравнении с 2014 годом, а в 2016 году емкость выросла на 4,7 процентов и достигла 359,6 тысяч тонн.
Специалисты рассказали, что крупные операторы этого рынка сейчас работают в западных, южных и центральных регионах Украины, поскольку именно в этих районах сосредоточены крупнейшие предприятия целлюлозно-бумажной промышленности. Речь идет, в первую очередь, о Малинском комбинате, Киевском картонно-бумажном комбинате, Измаильском картонном комбинате, Жидачевском картонно-бумажном комбинате.
Источник: hyser.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, макулатура
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