Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

У ЛЬВОВІ ДЕСЯТЕРО ЛЮДЕЙ ОТРУЇЛИСЯ РИБОЮ ГАРЯЧОГО КОПЧЕННЯ

23.09.2017 15:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У ЛЬВОВІ ДЕСЯТЕРО ЛЮДЕЙ ОТРУЇЛИСЯ РИБОЮ ГАРЯЧОГО КОПЧЕННЯ

У Львові до обласної інфекційної лікарні госпіталізовано десятеро осіб з діагнозом "гостра кишкова інфекція". Перших пацієнтів почали госпіталізувати з вечора п'ятниці, з 18:00. Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається, станом на 08:00 суботи до лікарні вже госпіталізовано десятеро осіб, з них - одна дитина. Всі постраждалі вживали в їжу рибу гарячого копчення, придбану в торговому павільйоні ринку "Привокзальний" у Львові. Наголошується, що усі потерпілі скаржились на підвищення температури, головний біль, блювоту, розлади шлунку. Проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів.

"Про ситуацію, що виникла і призвела до захворювання людей, повідомлено керівництво відповідних підрозділів Держпродспоживслужби, які здійснюють обстеження та проводять роботу у вогнищі інфекції", - додали у департаменті.

Источник: www.5.ua



Теги: Донбасс, Львов, рыба, больница
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх