В Донецке совершено покушение на одного из главарей боевиков

23.09.2017 12:27

В Донецке совершено покушение на так называемого "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники среди боевиков.

"Было два взрыва, совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Тимофеева. Он в критическом состоянии", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, взрыв прогремел в центральной части Донецка, место происшествия оцеплено.

Взрыв прозвучал около 8.30 на проспекте Мира.

На месте находятся сотрудники так называемых силовых ведомств "ДНР" и "полиции".

Участок, где произошел инцидент, оцеплен. Представители "силовых структур" пока воздерживаются от комментариев.

Как стало известно, покушение было совершено на так называемого "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева по кличке "Ташкент"".

"Сказали сначала, что пострадал "начальник налоговой", потом уточнили, что это Саша-Ташкент, сам министр, – поделился дончанин Ярослав. – Скажем так – к этому все шло. Под "Ташкентом" – большой бизнес, большие деньги. А на фоне слухов о скорой отставке Захарченко говорили о том, что Ташкент – один из вероятных кандидатов на место "главы ДНР". Кажется, у боевиков началась истерика и истребление друг друга…".

По информации дончан, "министр" находится в больницы в критическом состоянии. Кроме него от взрывов пострадали еще 8 человек.

Это уже второй случай за последнюю неделю.

В понедельник, 18 сентября, самодельное взрывное устройство сработало в сточной канаве на бульваре Шевченко.