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В Донецке совершено покушение на одного из главарей боевиков
В Донецке совершено покушение на так называемого "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники среди боевиков.
"Было два взрыва, совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Тимофеева. Он в критическом состоянии", – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, взрыв прогремел в центральной части Донецка, место происшествия оцеплено.
Взрыв прозвучал около 8.30 на проспекте Мира.
На месте находятся сотрудники так называемых силовых ведомств "ДНР" и "полиции".
Участок, где произошел инцидент, оцеплен. Представители "силовых структур" пока воздерживаются от комментариев.
Как стало известно, покушение было совершено на так называемого "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева по кличке "Ташкент"".
"Сказали сначала, что пострадал "начальник налоговой", потом уточнили, что это Саша-Ташкент, сам министр, – поделился дончанин Ярослав. – Скажем так – к этому все шло. Под "Ташкентом" – большой бизнес, большие деньги. А на фоне слухов о скорой отставке Захарченко говорили о том, что Ташкент – один из вероятных кандидатов на место "главы ДНР". Кажется, у боевиков началась истерика и истребление друг друга…".
По информации дончан, "министр" находится в больницы в критическом состоянии. Кроме него от взрывов пострадали еще 8 человек.
Это уже второй случай за последнюю неделю.
В понедельник, 18 сентября, самодельное взрывное устройство сработало в сточной канаве на бульваре Шевченко.
Теги: Донецк, Донбасс, покушение, ДНР, боевики
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