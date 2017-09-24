Децентрализация в Украине: о чем нужно знать в преддверии первых выборов

24.09.2017 13:22

Децентрализация – одна из самых масштабных реформ, которая должна полностью поменять систему управления. В рамках реформы первые выборы депутатов и глав в объединенные территориальные громады (ОТГ) пройдут уже этой осенью – 29 октября. Сайт "Сегодня" разбирался, что нового принесут с собой выборы, когда закончится децентрализация, и что изменится для людей.

Что такое децентрализация

Децентрализация – это передача полномочий и бюджета от государственных органов власти органам местного самоуправления. Создаются объединенные территориальные громады, у которых появляется право самостоятельно решать местные вопросы образования, здравоохранения, благоустройства и т.д.

Фактически власть рассредотачивается и концентрируется в руках территориальных громад, а проблемы общенационального уровня по-прежнему решаются высшими инстанциями. В связи с этим ликвидируют райгосадминистрации, а облгосадминистрациям урезают полномочия.

Главу ОТГ жители буду выбирать с помощью голосования. Это увеличивает уровень доверия к органам местного самоуправления. Так, по данным социологического опроса фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива, за последние три года уровень доверия к центральным органам власти существенно упал и составил от 10 до 13%, но зато доверие к органам местного самоуправления выросло. Например, если в 2015 г. доверие главам областных центров составляло около 30%, то сейчас 45-50%.

Как происходит объединение

Как правило, несколько небольших городов или сел объединяются в одну громаду. К ОТГ может присоединиться та громада, у которой с ней есть общая граница, чтобы не создать "белые пятна" на карте.

Также существует план, утвержденный Кабмином, в котором прописаны детали формирования новых территорий. К слову, присоединиться можно только к тем громадам, которые прописаны в этом плане. А вот создание ОТГ с городами областного значения законом не предусмотрено.

Сроки проведения реформы

Законопроект о децентрализации был внесен в Верховную Раду еще летом 2015 г., к апрелю 2016 г. было создано 172 объединенных территориальных громад, а состоянием на июнь 2017 г. их стало уже 413. Согласно плану Кабинета министров, в Украине вместо 12 тыс. городских, сельских и поселковых советов останется около 1500 ОТГ .

Одной из преград для реформы стали размытые сроки ее осуществления, считают эксперты. Ее начали в добровольном порядке, а первым, кто решил объединиться, дали существенную бюджетную поддержку, которая должна поспособствовать развитию громады. Из-за отсутствия четких сроков, некоторые руководители городов, районов и сел оттягивают создание ОТГ, чтобы не потерять власть.

Сейчас планируется активизировать проведение децентрализации, но, по мнению, Ирины Бекешкиной, старшего научного сотрудника Института социологии НАН Украины и главы фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива, до окончания процесса далеко.

"Это реформа, которая никогда не закончится, так как процессы децентрализации могут продолжаться, совершенствоваться, то есть, это как с развитием экономики. С другой стороны, главное в реформе децентрализации уже было сделано. И следствием является то, что были существенно увеличены местные бюджеты. Далее идет объединение громад, идут выборы, то есть, процесс идет", – говорит Бекешкина.

Децентрализация: мнения и опасения

Децентрализацию называли одной из главных реформ, которой предрекали стать фундаментом для всех последующих изменений, ведь она в корне меняет систему управления. Помимо того, что ОТГ смогут решать вопросы местного уровня самостоятельно, а не через районные или областные администрации, бюджеты, преимущественно, будут сосредоточены в их руках.

Так, если раньше все деньги от налогов шли "наверх", то теперь часть будет оставаться в ОТГ: 60% налога от дохода физлиц, 25% экологического налога, а также единый налог, налог на имущество и другие местные сборы.

По задумке, это делается для того, чтобы гарантировать общинам финансовую независимость и дать возможность развиваться с помощью своих же средств. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что за счет перераспределения ресурсов местные бюджеты выросли на 30-40%.

В то же время, по словам экономического эксперта Андрея Новака, есть и нюансы.

"Действительно, местные бюджеты в этом году номинально получили больше ресурса в гривнах, но этот ресурс все равно направлен из центрального бюджета. Собственный налоговый ресурс, то есть доходную часть бюджета, местные бюджеты получают пропорционально ровно столько, сколько и в прошлом году, или так же, как и 5-10 лет назад. Согласно структуры государственного бюджета на 2017 г. 81% налогов поступает напрямую в центральный бюджет, и, соответственно, только 19% налогов остается местным бюджетам. А дальше уже из центрального бюджета раздается местным бюджетам тот или иной ресурс", – объясняет Новак.

Отметим, в проекте госбюджета на 2018 год нет радикальных изменений распределения денег между центральным и местными бюджетами, однако предусмотрено, что государство направит на финансирование местных бюджетов 520,7 млрд грн (плюс 9,6% по сравнению с 2017 годом). По расчетам правительства доходы местных бюджетов вырастут на 21% (до 250,4 млрд грн).

Что касается настроения людей, то они, в большинстве своем, поддерживает реформу, но не совсем довольны тем, как она исполняется, рассказала Ирина Бекешкина.

"Наши исследования показали парадоксальные вещи. С одной стороны, люди поддерживают реформу децентрализации и считают, что действительно нужно больше вопросов решать на местах. С другой стороны, они вообще недовольны тем, как это происходит. Те, кто считают, что ситуация улучшилась, видят прежде всего дороги, развитие инфраструктуры, ремонт школ. Но считают, что ничего не изменилось, так как наиболее важные для людей вещи ухудшились. Ухудшилось медицинское обслуживание, возможности найти работу, то есть то, что касается повседневной жизни. То есть, если я вижу, что дорога стала лучше, но мне не за что купить лекарства, то очевидно, что я буду оценивать это, исходя из своей жизни", – комментирует Бекешкина

По мнению социолога, акцент реформы децентрализации должен быть перенесен на наиболее важные для людей аспекты жизни, т.е. медицину, образование и т.д.