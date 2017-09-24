Кто и почему получит 20% доплаты к пенсиям

24.09.2017 19:46

В подготовленном ко второму чтению законопроекте №6614 (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий) говорится, что жителям горных районов будут доплачивать 20% к пенсии.

При этом, в варианте для первого чтения к этим выплатам предлагалось добавлять 20% не от самой пенсии, а от прожиточного минимума лиц, утративших трудоспособность.

Напомним, в четверг 21 сентября, парламент так и не сумел приступить к рассмотрению пенсионной реформы.

В то же время, вице-премьер-министр Павел Розенко пообещал осовременить пенсии с 1 октября, даже если пенсионная реформа до этого времени не будет принята. По словам чиновника, все необходимые перерасчеты могут быть произведены "задним числом".

Источник: sud.ua