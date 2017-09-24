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Кто и почему получит 20% доплаты к пенсиям
24.09.2017 19:46
В подготовленном ко второму чтению законопроекте №6614 (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий) говорится, что жителям горных районов будут доплачивать 20% к пенсии.
При этом, в варианте для первого чтения к этим выплатам предлагалось добавлять 20% не от самой пенсии, а от прожиточного минимума лиц, утративших трудоспособность.
Напомним, в четверг 21 сентября, парламент так и не сумел приступить к рассмотрению пенсионной реформы.
В то же время, вице-премьер-министр Павел Розенко пообещал осовременить пенсии с 1 октября, даже если пенсионная реформа до этого времени не будет принята. По словам чиновника, все необходимые перерасчеты могут быть произведены "задним числом".
Источник: sud.ua
Теги: Донбасс, законопроект, доплата, пенсии
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