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Минфин: На субсидии в этом году всего будет выделено 62 млрд грн
На выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги для населения в этом году в целом будет выделено 62 млрд грн. Об этом рассказал в эфире NewsONE заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко.
"62 млрд грн (всего будет выделено на субсидии на 2017 год - ред.)", - сказал он.
Отвечая на уточнение о том, что в этом году было изначально предусмотрено 40 млрд грн, затем выделено еще 14 млрд грн, хватит ли этих средств на этот год на субсидии, С.Марченко ответил: "Конечно не хватает. Не хватает только на последние месяцы года. Есть понимание того, за счет чего мы это будем выполнять. Как правило, последние месяцы года выполняются уже в следующем году. Потому что это сверки субсидиантив и так далее. Эти вещи довольно отсрочены во времени. Этих средств достаточно в этом году, но вопрос последних месяцев 2017 года будет решено за счет бюджета 2018 года. Это так же как и в этом году, так и в предварительном году. Вопрос декабря по субсидиантах решается в январе".
В то же время С.Марченко рассказал, что на 2018 год предусмотрено 55 млрд, при этом местные бюджеты также выделят 7 млрд.
"Предполагается передачи на уровень местного самоуправления льгот льготных категорий граждан. Финансирование льгот по жилищно-коммунальному хозяйству будет осуществляться за счет бюджете органов местного самоуправления - это около 7 млрд грн. Если добавите 55 млрд грн (предусмотренных в проекте госбюджета на 2018 год на субсидии - ред.) плюс 7 млрд грн именно этих категорий. То есть, сейчас это льготы и субсидии, а будет просто субвенция на предоставление субсидий", - сказал он.
Как сообщалось, в проекте бюджета 2018 будет предусмотрено 122,7 млрд грн на поддержку малообеспеченных, 55 млрд грн из них будет направлено на субсидии.
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Донбасс, льгота, финансирование, субсидия, год
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