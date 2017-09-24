Порошенко в Канаді обговорив посилення антиросійських санкцій

24.09.2017 18:04

Також президент закликав усі країни Великої сімки призначити спеціальних представників, які сприяли б реформам в Україні

Можливе посилення санкцій проти Росії обговорив з канадськими парламентарями президент України Петро Порошенко. Про це повідомила прес-служба президента.

«Ми розраховуємо на вашу подальшу участь у розвитку українсько-канадського стратегічного партнерства», — зазначив Порошенко.

На зустрічі обговорили посилення санкцій проти Росії, а також пожвавлення економічної співпраці та надання українцям безвізового режиму з Канадою.

«Було скоординовано дії для інформування світу щодо сталінського Голодомору, який був геноцидом українського народу, а також поширення правди щодо російської агресії проти України», — повідомляє прес-служба.

Окрім того, Порошенко закликав країни Великої сімки відправити до України спецпредставників із питань реформ.

«Президент наголосив, що Україна просить від усіх країн Великої сімки призначити спеціальних представників, які сприяли б реформам», — сказав на зустрічі президент Конгресу українців Канади Павло Грод.

Нагадаємо, раніше глава держави провів переговори з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Крім того, в рамках свого візиту український президент взяв участь в церемонії відкриття «Ігор нескорених», на яких вперше виступить національна збірна України.

Висловлюючи підтримку українській команді, подружжя Порошенків вітало українських воїнів оплесками стоячи.

Источник: ua.racurs.ua