Субсидия в Украине: граждане просят отменить важную норму

24.09.2017 17:46

Украинцы выступают против новой нормы, которая запрещает автоматическое переназначение субсидии при наличии долгов по оплате услуг ЖКХ.

Правила начисления субсидий были изменены постановлением Кабмина №609 от 18 августа. Согласно документу, потребителям, чей долг по оплате услуг ЖКХ за два месяца превышает 340 грн, автоматическое переназначение субсидий осуществляться не будет. Возобновить перечисление государственной помощи возможно только оплатив долг либо оформив договор по реструктуризации задолженности.

В то же время, гражданка Украины Наталья Светличная зарегистрировала петицию президенту Петру Порошенко, в которой попросила отменить постановление Кабмина о запрете автоматического переназначения субсидий при наличии долгов.

По мнению автора петиции, не получая субсидии, граждане вообще не смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, обязательные платежи по которым и без того непомерно высоки.

Как известно, для того, чтобы петицию рассмотрел глава государства, ее должны поддержать 25 тысяч человек, в течение 90 дней. Пока обращение Светличной поддержали чуть более 100 человек.

Напомним, с 1 октября субсидию будут считать по новым правилам.

Источник: sud.ua