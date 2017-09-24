Священная добыча: журналист объяснил, как Крым стал главным фетишем Кремля

24.09.2017 11:47

На сегодняшний день оккупированный Крым является главным фетишем Кремля, поэтому все, кто хочет жить в России и зарабатывать там деньги, должны заявлять, что полуостров по праву российский.

Об этом рассказал журналист и заместитель генерального директора Первого крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

По его словам, страх и корысть всегда идут рядом, и это четко можно прослеживать на примере россиян.

"Русская власть, как дрессировщик - и плетку, и конфетку показывает. Если ты не говоришь об аннексии Крыма, то можешь быть статусным либералом: тебе разрешено давать концерты, выступать на каналах, пусть и не ключевых, ходить на радио "Эхо Москвы", писать тексты, публиковать, и тебе ничего за это не будет", - отметил Муждабаев.

Вместе с тем, он подчеркнул, что для выживания в РФ нужно или говорить, что Крым российский, или вообще о нем не говорить.

"Приведу пример. Есть такой либеральный журналист в России - Александр Минкин. Так вот, он классик жанра встраивания в систему. Ровно в тот день, когда Путин объявил об аннексии Крыма, он опубликовал статью.. Он бегал с этой статьей, специально хотел, чтобы все видели, что там написано "Александр Минкин" и заголовок "Крым, ты чей?". И в статье с присущей ему витиеватостью и красотой русского слога он доказывал, что, конечно, наша власть во многом ошибается, но, все-таки, Крым по праву принадлежит России. Человек опытный, он понял - главное присягнуть в главном, дать сигнал: я свой", - уточнил Муждабаев.

Он добавил, что в Кремле этот сигнал получили, и все остальное ему уже разрешено, как и другим либералам.

"Критикуй политику в Москве, даже Донбасс критикуй, слегка, конечно, потому что нельзя все равно признавать, что там есть российская регулярная армия. Как-то можно критиковать и спорить с каким-то Захаром Прилепиным. Но ты - свой, это помогает жить, работать, чувствовать себя в безопасности, получать деньги. По такому примеру там устроились большинство журналистов, которых я знал", - подытожил заместитель генерального директора Первого крымско-татарского телеканала ATR.

Источник: facenews.ua